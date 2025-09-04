Uno Santa Fe | Santa Fe | Santa Fe

El Gobierno de Santa Fe otorgó por decreto el aumento salarial a los docentes pese al rechazo gremial

El gobierno de Santa Fe oficializó la suba escalonada de julio a diciembre e incluye mínimos garantizados, actualizar adicionales y alcanza a jubilados

4 de septiembre 2025 · 08:19hs
Jose Busiemi

Este miércoles 3 de septiembre, el Gobierno de Santa Fe oficializó mediante el Decreto 1896 un aumento salarial de 7% para los docentes provinciales, correspondiente al segundo semestre de 2025. La medida se aplica de manera escalonada desde julio hasta diciembre, y alcanza también a jubilados, pensionados y suplentes del sector.

La decisión se tomó luego de que los gremios Amsafé y Sadop rechazaron en asamblea la oferta presentada en la última reunión paritaria. Pese a ello, la administración provincial resolvió avanzar con la suba “para garantizar la continuidad de la política salarial”, argumentando que el incremento había sido aceptado en otros ámbitos de negociación estatal.

Cómo se aplicará el aumento docente en Santa Fe

El incremento de 7% se liquidará sobre el sueldo básico y otros ítems vinculados, tomando como referencia los haberes de junio de 2025. Será de forma escalonada:

  • 1,5% en julio y agosto

  • 1% en septiembre, octubre, noviembre y diciembre

Además, el decreto establece sumas mínimas garantizadas de bolsillo:

  • $40.000 desde julio

  • $70.000 desde octubre por cargo en el escalafón docente, con montos proporcionales para horas cátedra en los niveles secundario y superior.

También se actualizan adicionales como el Estado Docente, el Reconocimiento a la Función Docente, el suplemento por Movilidad y el pago de material didáctico, entre otros.

Rechazo sindical

La resolución profundiza la tensión con los gremios docentes. Desde Amsafé y Sadop habían considerado insuficiente el aumento de 7%, advirtiendo que no acompaña la inflación proyectada para el segundo semestre.

Pese al rechazo, el Gobierno sostuvo que el decreto es la vía para “garantizar que ningún docente cobre por debajo de los mínimos establecidos” y que el incremento impacte también en jubilaciones y pensiones.

El decreto completo

