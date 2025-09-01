Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

El golpe ocurrió el fin de semana en la planta y local comercial de calle Alberti al 2500, en la capital santafesina. El sistema de alarma de doble circuito no funcionó. La policía releva cámaras y busca testigos de la zona.

En la mañana de este lunes, los propietarios de la firma Acerind , ubicada en calle Alberti al 2500, a pocos metros de la avenida Aristóbulo del Valle, llegaron al edificio y se encontraron con la alarma activada.

Al ingresar, advirtieron un desorden generalizado en la administración y constataron el robo de 19 millones de pesos, 830 dólares y 550 euros en efectivo .

De inmediato, los damnificados dieron aviso a la central de emergencias 911.

Intervención policial

Minutos después, arribaron oficiales y suboficiales del Comando Radioeléctrico que entrevistaron a los comerciantes, quienes detallaron el monto del dinero sustraído y señalaron que el sistema de seguridad —con un doble circuito de alarma— no funcionó, ni por corte de energía ni por la red inalámbrica.

El dato fue relevado por los agentes, que además inspeccionaron junto a los dueños todo el inmueble.

Testigos e imágenes

Los efectivos iniciaron la búsqueda de testigos entre los vecinos de la cuadra y requirieron el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona, con el objetivo de identificar a los ladrones a través de su fisonomía o vestimenta.

La novedad fue informada a la Jefatura de la Unidad Regional I y a la Policía de Investigaciones (PDI), que a su vez notificaron al fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación.

El funcionario judicial ordenó recabar testimonios, relevar imágenes y realizar los peritajes criminalísticos correspondientes, tareas que fueron llevadas adelante por el área Científica de la PDI.