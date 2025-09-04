Uno Santa Fe | Colón | Colón

Deudas, demandas y elecciones en Colón: los ejes de la reunión entre la CD y la oposición

La CD de Colón convocó a los sectores opositores, donde se comunicarán las fechas de elecciones, entrega de mando y dos importantes reclamos.

4 de septiembre 2025 · 09:01hs
UNO Santa Fe : José Busiemi

La vida política de Colón comienza a tomar forma rumbo a un cierre de año que será determinante para el futuro institucional. La Comisión Directiva que preside Víctor Godano citó a los sectores opositores que participaron de las últimas elecciones a un encuentro clave, que se desarrollará el sábado 6 de septiembre, desde las 10 de la mañana, en el Hotel de Colón.

Fueron convocados Sangre de Campeones (Ricardo Luciani), Dr. Magdalena (Ricardo Magdalena), Pasión Sabalera (Gustavo Abraham), Tradición Sabalera (Gustavo Ingaramo) y 100% Raza Roja y Negra (Luis Valdez). También se le cursó invitación al profesor Carlos Trott, quien manifestó su intención de participar en los próximos comicios, aunque no hay certezas sobre si lo mismo ocurrió con Ariel Utrera.

Los dos temas trascendentales de la reunión en Colón

En el encuentro, la dirigencia comunicará dos fechas trascendentales:

  • Las elecciones se realizarán el 30 de noviembre.

  • La transición y entrega formal de mando será el 1 de diciembre.

Los dos dolores de cabeza importantes desde lo económico

Además del cronograma electoral, la agenda incluye temas sensibles vinculados a la economía de la institución. Uno de ellos es el fallo adverso del TAS en el reclamo del paraguayo Alberto Espínola, por el cual Colón deberá abonar cerca de 400.000 dólares. La actual conducción evalúa la posibilidad de cancelarlo en cuotas, aunque se trata de una deuda heredada de la gestión de José Vignatti.

Otro punto de debate será la demanda presentada por Facundo Farías, quien reclama el pago del 15% de su transferencia al Inter Miami, cifra cercana a los 750.000 dólares. Ese porcentaje, según lo dispuesto en su momento, debía destinarse a las divisiones inferiores del club, pero al no cumplirse con dicha condición, el futbolista inició un reclamo judicial para que se le restituya el dinero.

De esta manera, la reunión del sábado no solo marcará el inicio formal del calendario electoral, sino que también pondrá sobre la mesa los desafíos financieros que Colón deberá afrontar en medio de un contexto deportivo complejo y un clima político cada vez más caliente.

