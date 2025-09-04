Uno Santa Fe | Ovación | Paraguay

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

La Paraguay de Gustavo Alfaro quiere meterse en el torneo ante la Ecuador de Sebastián Beccacece. Se enfrentarán desde las 20.30 en el Defensores del Chaco.

Ovación

Por Ovación

4 de septiembre 2025 · 07:33hs
Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

La penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 trae un duelo cargado de historia, necesidad y expectativa: este jueves, Paraguay recibirá a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco de Asunción, en un encuentro que puede marcar un antes y un después para la Albirroja.

El partido será transmitido en vivo para la Argentina a través de TyC Sports este jueves 4 de septiembre a las 20:30, con el arbitraje principal del brasileño Raphael Claus y con Rodolpho Toski como el encargado del VAR.

El escenario es claro: Paraguay llega a este compromiso con 24 puntos en la tabla y sabe que con un empate logrará, al fin, asegurar su clasificación directa a la Copa del Mundo, un sueño que se le niega desde Sudáfrica 2010.

De la mano de Gustavo Alfaro, la selección guaraní ha sabido consolidar una propuesta combativa, sólida en defensa y con oficio para aprovechar cada oportunidad. Sin embargo, el plantel no estará completo.

Varias bajas golpean fuerte al equipo: Julio Enciso, Fabián Balbuena, Isidro Pitta y Mathías Villasanti no estarán disponibles, además de Ronaldo Dejesús. Ante esto, Alfaro se vio obligado a modificar su esquema y dar lugar a algunos nombres menos habituales. Incluso Ronaldo Martínez, delantero de Platense, recibió su primera citación.

El rival será un Ecuador ya clasificado, pero lejos de bajar la guardia. Con 25 puntos y ubicado en la segunda posición, la Tri dirigida por Sebastián Beccacece afronta este cierre de Eliminatorias con la intención de sostener su gran campaña.

Figuras de peso como Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, Willian Pacho y Gonzalo Plata estarán presentes en Asunción. La única baja confirmada es la de Alan Franco, suspendido tras su expulsión en la última fecha.

El historial marca un dato contundente: Ecuador nunca logró ganar en Paraguay por Eliminatorias. Nueve partidos jugados en suelo guaraní, nueve derrotas. Este jueves tendrá la chance de cambiar la historia, aunque se encontrará con una Albirroja dispuesta a defender su invicto como local en esta clasificación y con la motivación de toda una nación expectante. El gobierno paraguayo incluso deslizó que, en caso de conseguir el boleto al Mundial, podría declararse feriado nacional.

En cuanto a la actualidad inmediata, Paraguay viene de caer 1-0 ante Brasil en condición de visitante, resultado que le cortó un invicto de varias fechas. Antes había logrado un triunfo clave frente a Uruguay en Asunción.

Ecuador, por su parte, llega con la tranquilidad de no haber perdido en sus últimos nueve partidos. Su último duelo fue ante Perú en Quito, con un empate sin goles que terminó asegurando la clasificación.

Paraguay vs. Ecuador: datos y posibles formaciones

Paraguay: Junior Fernández; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Junior Alonso; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda, Miguel Almirón; Angel Romero y Antonio Sanabria. DT: Gustavo Alfaro.

Ecuador: Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, William Pacho, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán; Gonzalo Plata, Moisés Caicedo, Pedro Vite, Nilson Angulo; John Yeboah y Enner Valencia. DT: Sebastián Beccacece.

Estadio: Defensores del Chaco

Árbitro: Raphael Claus (Brasil)

VAR: Rodolpho Toski (Brasil)

Hora: 20.30 – TV: TyC Sports Play

Paraguay Ecuador Alfaro
Noticias relacionadas
colombia quiere asegurarse su clasificacion ante bolivia

Colombia quiere asegurarse su clasificación ante Bolivia

eliminatorias sudamericanas: peru se juega su ultima ficha ante uruguay

Eliminatorias Sudamericanas: Perú se juega su última ficha ante Uruguay

calendario del gp de italia con franco colapinto: dias y horarios de la formula 1

Calendario del GP de Italia con Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

jannik sinner derroto a lorenzo musetti y es semifinalista del us open

Jannik Sinner derrotó a Lorenzo Musetti y es semifinalista del US Open

Lo último

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Último Momento
Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Cortes programados por EPE para este miércoles

Cortes programados por EPE para este miércoles

Horóscopo: predicciones signo por signo

Horóscopo: predicciones signo por signo

Calendario del GP de Italia con Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

Calendario del GP de Italia con Franco Colapinto: días y horarios de la Fórmula 1

Jannik Sinner derrotó a Lorenzo Musetti y es semifinalista del US Open

Jannik Sinner derrotó a Lorenzo Musetti y es semifinalista del US Open

Ovación
José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

José Alonso sería el candidato a presidente de Colón con el aval de José Vignatti

Ahora sí, el DT de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo

Ahora sí, el DT de Colón Ezequiel Medrán meterá mano en el equipo

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

Colón y Unión, ya tienen hora y día para su choque de Copa Santa Fe

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

La Reserva de Colón empató con Ferro y perdió la chance de meterse en zona de clasificación

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Por qué Alpine sube a Aron y baja a Colapinto de la FP1 en Monza

Policiales
Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Audaz golpe en Recreo: robaron millones de pesos, reales y dólares de un lubricentro y hay sospechas de entregadores

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Allanamientos en Colastiné Norte: detienen a tres delincuentes y secuestran armas y municiones

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional