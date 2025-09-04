Uno Santa Fe | Información General | Funicular

Descarriló un funicular en Lisboa: hay al menos 15 muertos y 18 heridos

El gobierno de Portugal declaró este jueves día de duelo nacional tras el accidente del funicular en Lisboa

4 de septiembre 2025 · 08:28hs
Tras el descarrilamiento del funicular de Lisboa

Tras el descarrilamiento del funicular de Lisboa, los servicios de emergencia demoraron 10 minutos en acudir
El Funicular de Gloria, una de las atracciones turísticas más conocidas de Lisboa, Portugal, descarriló y volcó en la noche del miércoles y dejó un saldo de al menos 15 muertos y 18 heridos, cinco de ellas de gravedad, informaron medios locales.

funicular Lisboa

El presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, canceló una feria del libro en el Palacio de Belém programada del jueves al domingo. La decisión fue tomada "en recuerdo de las víctimas del serio accidente del Funicular de Gloria en Lisboa y en solidaridad con las familias en duelo", se indicó en un comunicado publicado en el sitio web oficial de la presidencia.

funicular Lisboa1

Por el hecho, el Gobierno declaró el jueves día de duelo nacional. Por su parte, el alcalde de Lisboa, Carlos Moedas, dijo que la ciudad está "luchando duro" y describió la jornada como "un día difícil".

funicular Lisboa2

El accidente ocurrió cerca de la Avenida da Liberdade en el centro de Lisboa. El vagón del funicular quedó seriamente dañado.

funicular Lisboa accidente descarriló Portugal muertos 1

Cronistas de la agencia Xinhua en el lugar vieron a la policía acordonar una amplia zona alrededor del sitio mientras decenas de oficiales de policía y bomberos llevaban a cabo las operaciones de rescate.

De acuerdo con medios locales, este no es el primer descarrilamiento del funicular. En 2018 ocurrió un accidente similar, aunque en esa ocasión nadie resultó herido.

descarriló funicular Lisboa Portugal accidente muertos

El funicular Gloria es icónico en las empinadas calles de Lisboa

Construido a finales del siglo XIX, el Funicular de Gloria conecta la Plaza Restauradores con el distrito Príncipe Real, con sus vagones de color amarillo se desplazaba por empinadas laderas y atraía a un gran número de turistas cada año.

descarriló funicular Lisboa Portugal accidente muertos

Funicular Lisboa Portugal descarriló muertos
