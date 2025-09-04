En la continuidad de la Fecha 7 del Torneo Prefederal, Banco Provincial sumó su tercer triunfo al doblegar en un dramático cierre a Colón (SJ) por 76 a 75.
Torneo Oficial Prefederal: gran victoria de Banco ante Colón (SJ)
Banco Provincial consiguió un resonante triufno por 76-75 ante Colón (SJ), en el marco de la fecha 7 del Torneo Oficial Prefederal.
El encuentro se emitió a través del canal oficial de Youtube de la Asociación Santafesina. Sebastián Suñe fue el destacado del vencedor.
Asimismo, en el inicio de la Fecha 8 de la zona A2, UNL dio cuenta como visitante de CUST B.
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7
ZONA A
Martes 2 de septiembre
Unión B 68 (Segundo Astulfi 18) - Almagro A 97 (Leonardo Strack 20)
Rivadavia Juniors vs. El Quillá (suspendido)
Jueves 4 de septiembre
21.30 Sanjustino vs. CUST A
21.30 Unión B vs. El Quillá (pendiente fecha 3)
Posiciones: Almagro A 14 (7-0); Unión B 10 (4-2); Sanjustino 9 (3-3); Rivadavia 8 (2-4); El Quillá 7 (2-3); CUST A 7 (1-5)
TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7
ZONA B
Martes 2 de septiembre
Regatas (SF) 54 (Augusto Parola 14) - Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 16)
Miércoles 3 de septiembre
Banco 76 (Sebastián Suñe 21) - Colón (SJ) 75 (Juan Bertero 18)
Jueves 4 de septiembre
21.30 Alma Juniors vs. Unión A
Posiciones: Gimnasia 13 (6-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) y Banco 10 (3-4); Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 8 (1-6)
TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 8
Miércoles 3 de septiembre
CUST B 58 (Valentino Romero 12) - UNL 67 (Martín Felcaro 15)
Jueves 4 de septiembre
21.30 Centenario vs. Alumni (LP)
21.30 Colón (SF) vs. Santa Rosa
21.30 República del Oeste vs. Kimberley
21.30 Macabi vs. Regatas Coronda
Libre: Almagro B
TABLA DE POSICIONES
Colón y República del Oeste 13 (6-1); Alumni 13 (5-3); Regatas Coronda 12 (5-2); Macabi, Almagro B y Kimberley 11 (4-3); CUST B 11 (3-5); UNL 10 (2-6); Santa Rosa 8 (1-6); Centenario 7 (0-7)
Fuente: ASB