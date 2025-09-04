Uno Santa Fe | Ovación | Prefederal

Torneo Oficial Prefederal: gran victoria de Banco ante Colón (SJ)

Banco Provincial consiguió un resonante triufno por 76-75 ante Colón (SJ), en el marco de la fecha 7 del Torneo Oficial Prefederal.

4 de septiembre 2025 · 08:04hs
Torneo Oficial Prefederal: gran victoria de Banco ante Colón (SJ)

ASB

En la continuidad de la Fecha 7 del Torneo Prefederal, Banco Provincial sumó su tercer triunfo al doblegar en un dramático cierre a Colón (SJ) por 76 a 75.

El encuentro se emitió a través del canal oficial de Youtube de la Asociación Santafesina. Sebastián Suñe fue el destacado del vencedor.

Asimismo, en el inicio de la Fecha 8 de la zona A2, UNL dio cuenta como visitante de CUST B.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7

ZONA A

Martes 2 de septiembre

Unión B 68 (Segundo Astulfi 18) - Almagro A 97 (Leonardo Strack 20)

Rivadavia Juniors vs. El Quillá (suspendido)

Jueves 4 de septiembre

21.30 Sanjustino vs. CUST A

21.30 Unión B vs. El Quillá (pendiente fecha 3)

Posiciones: Almagro A 14 (7-0); Unión B 10 (4-2); Sanjustino 9 (3-3); Rivadavia 8 (2-4); El Quillá 7 (2-3); CUST A 7 (1-5)

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 7

ZONA B

Martes 2 de septiembre

Regatas (SF) 54 (Augusto Parola 14) - Gimnasia 79 (Jeremías Salvatelli 16)

Miércoles 3 de septiembre

Banco 76 (Sebastián Suñe 21) - Colón (SJ) 75 (Juan Bertero 18)

Jueves 4 de septiembre

21.30 Alma Juniors vs. Unión A

Posiciones: Gimnasia 13 (6-1); Alma Juniors 10 (4-2); Colón (SJ) y Banco 10 (3-4); Unión A 8 (2-4); Regatas (SF) 8 (1-6)

TORNEO OFICIAL - A2 - FECHA 8

Miércoles 3 de septiembre

CUST B 58 (Valentino Romero 12) - UNL 67 (Martín Felcaro 15)

Jueves 4 de septiembre

21.30 Centenario vs. Alumni (LP)

21.30 Colón (SF) vs. Santa Rosa

21.30 República del Oeste vs. Kimberley

21.30 Macabi vs. Regatas Coronda

Libre: Almagro B

TABLA DE POSICIONES

Colón y República del Oeste 13 (6-1); Alumni 13 (5-3); Regatas Coronda 12 (5-2); Macabi, Almagro B y Kimberley 11 (4-3); CUST B 11 (3-5); UNL 10 (2-6); Santa Rosa 8 (1-6); Centenario 7 (0-7)

Fuente: ASB

Prefederal Banco Colón
Noticias relacionadas
sanjustino, a paso ganador en el torneo oficial prefederal

Sanjustino, a paso ganador en el Torneo Oficial Prefederal

almagro a completo la primera rueda invicto en el prefederal

Almagro A completó la primera rueda invicto en el Prefederal

oficial prefederal: gimnasia y union b siguen arriba en sus zonas

Oficial Prefederal: Gimnasia y Unión B siguen arriba en sus zonas

asi sera el programa de partidos de la fecha 6 del prefederal

Así será el programa de partidos de la fecha 6 del Prefederal

Lo último

Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Último Momento
Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

Desde agosto los asistentes escolares están incluidos en el incentivo por asistencia, pero ATE cuestiona condicionamientos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

ConcorPass inició esta nueva etapa con más de 50 prestadores adheridos

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

Colón, con dos regresos y tres bajas para recibir a Estudiantes (RC)

La Municipalidad de Santa Fe presentó una nueva edición de la Noche de los Museos en la ciudad del Brigadier

La Municipalidad de Santa Fe presentó una nueva edición de la Noche de los Museos en la ciudad del Brigadier

La llave de Colón para saldar la deuda con Alberto Espínola

La llave de Colón para saldar la deuda con Alberto Espínola

Ovación
Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

Colón: aparecieron banderas contra la dirigencia en medio de la crisis política y deportiva

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La última función de Leo: Argentina recibe a Venezuela en el adiós como local de Messi

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

La sorpresiva racha que buscará romper Lionel Messi ante Venezuela

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Paraguay busca la clasificación directa ante Ecuador

Colombia quiere asegurarse su clasificación ante Bolivia

Colombia quiere asegurarse su clasificación ante Bolivia

Policiales
Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Pesos, dólares y euros: revelan el botín del millonario robo a la empresa Acerind en Santa Fe

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional