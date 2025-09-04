Eslovaquia recibe este jueves a Alemania, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.
Alemania pone en marcha ante Eslovaquia su camino al Mundial 2026
El conjunto teutón pone primera en el camino hacia el Mundial 2026. El encuentro arrancará a las 15.45 en el Stadión Thelné pole.
Por Ovación
4 de septiembre 2025 · 08:14hs
El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Štadión Tehelné pole. Se podrá ver por ESPN y Disney+.
Se trata de la primera fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo.
Probables formaciones de Eslovaquia vs Alemania
Eslovaquia: Dúbravka, Hancko, Vavro, Mesík, Škriniar, Bero, Duda, Kucka, Tupta, Schranz, Strelec.
Alemania: Baumann, Raum, Koch, Tah, Groß, Kimmich, Goretzka, Wirtz, Füllkrug, Woltemade, Adeyemi.