Alemania pone en marcha ante Eslovaquia su camino al Mundial 2026

El conjunto teutón pone primera en el camino hacia el Mundial 2026. El encuentro arrancará a las 15.45 en el Stadión Thelné pole.

4 de septiembre 2025 · 08:14hs
Eslovaquia recibe este jueves a Alemania, en el marco de la fecha 1 de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial 2026.

El partido se juega desde las 15.45 horas de la Argentina en el Štadión Tehelné pole. Se podrá ver por ESPN y Disney+.

Se trata de la primera fecha del Grupo A de las Eliminatorias UEFA en busca de un pasaje a la próxima Copa del Mundo.

Probables formaciones de Eslovaquia vs Alemania

Eslovaquia: Dúbravka, Hancko, Vavro, Mesík, Škriniar, Bero, Duda, Kucka, Tupta, Schranz, Strelec.

Alemania: Baumann, Raum, Koch, Tah, Groß, Kimmich, Goretzka, Wirtz, Füllkrug, Woltemade, Adeyemi.

Alemania Eslovaquia Mundial
