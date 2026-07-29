Uno Santa Fe | Santa Fe | Juan Argañaraz

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

El diputado provincial Juan Argañaraz visitó en El Salvador la plataforma nacional de telemedicina Dr. SV para conocer su funcionamiento y fortalecer el proyecto "Medicina Digital Santa Fe 360", una iniciativa que busca modernizar el sistema de salud de la provincia con historias clínicas digitales, recetas electrónicas y atención médica virtual.

29 de julio 2026 · 09:44hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Juan Argañaraz profundizó el modelo de telemedicina de El Salvador para fortalecer su proyecto “Medicina Digital Santa Fe 360”

gentileza

Juan Argañaraz profundizó el modelo de telemedicina de El Salvador para fortalecer su proyecto “Medicina Digital Santa Fe 360”

Con el objetivo de impulsar la modernización del sistema sanitario provincial, el diputado Juan Argañaraz realizó una visita institucional a El Salvador, donde conoció el funcionamiento de Dr. SV, la plataforma nacional de telemedicina que se consolidó como una herramienta clave para ampliar el acceso a la atención médica en ese país.

La recorrida formó parte de una misión institucional de la que también participaron Roberto Gutiérrez, Mijael Navarro y Ezequiel Torres, quienes interiorizaron sobre el modelo implementado para acercar los servicios de salud a la población mediante herramientas digitales.

Telemedicina y digitalización de la salud en Santa Fe

Durante la visita, la delegación analizó el funcionamiento del sistema, que integra consultas médicas virtuales, historia clínica digital, recetas electrónicas, seguimiento de pacientes y distintas soluciones tecnológicas que permiten brindar atención a personas que viven en zonas alejadas o tienen dificultades para trasladarse.

Según explicó Argañaraz, la experiencia resultó de gran utilidad para fortalecer el proyecto "Medicina Digital Santa Fe 360", una propuesta legislativa orientada a incorporar la telemedicina como política pública en la provincia de Santa Fe.

La iniciativa contempla la digitalización de las historias clínicas, la interoperabilidad entre efectores públicos y privados, la implementación de la receta electrónica y el uso de nuevas tecnologías para optimizar la gestión del sistema sanitario.

"La tecnología no reemplaza al médico; multiplica su alcance. Cuando una madre del norte santafesino, un adulto mayor de un pueblo o una persona con movilidad reducida pueden acceder a una consulta médica sin recorrer cientos de kilómetros, estamos construyendo un sistema de salud más justo, más cercano y más eficiente", expresó el legislador.

El modelo de El Salvador como referencia

Argañaraz destacó que la experiencia desarrollada en El Salvador demuestra que la transformación digital puede convertirse en una verdadera política pública de inclusión, al mejorar la calidad de atención, reducir los tiempos de espera, optimizar recursos y garantizar igualdad de oportunidades para acceder al sistema de salud.

En ese sentido, sostuvo que "Medicina Digital Santa Fe 360" apunta a aprovechar las herramientas tecnológicas para fortalecer el trabajo de los profesionales de la salud, ampliar la cobertura sanitaria y ofrecer respuestas más rápidas y eficientes a los santafesinos.

Una agenda para incorporar experiencias exitosas

La visita a Dr. SV se enmarca en una agenda de trabajo orientada a conocer experiencias de gestión pública vinculadas a la salud, la seguridad y la transformación digital, con el objetivo de adaptar modelos exitosos a la realidad de la provincia.

Al cierre de la actividad, el diputado afirmó:

"Nuestro compromiso es llevar a Santa Fe las mejores ideas y transformarlas en políticas públicas concretas. La innovación tiene sentido cuando mejora la vida de las personas, y la salud es uno de los ámbitos donde más impacto puede generar".

Juan Argañaraz Telemedicina
Noticias relacionadas
Exportaciones en la ciudad de Santa Fe 

Fuerte crecimiento de las exportaciones desde la ciudad de Santa Fe: más ventas al exterior y nuevos mercados

Corte del gremio sobre Autopista Santa Fe-Rosario

Cortes en la Autopista Santa Fe-Rosario por una protesta de trabajadores municipales de Utram

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

Santa Fe: sigue el cielo cubierto y anticipan un cambio de tiempo hacia el fin de semana

Trabajos programados por EPE

Cortes programados por EPE para este miércoles

Lo último

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar Medicina Digital Santa Fe 360

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

Último Momento
Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Medrán se juega mucho en Colón: los cambios que prepara para visitar a Acassuso

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Investigan cómo un hombre terminó con una manguera en el esófago y lucha por su vida en el hospital Cullen

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar Medicina Digital Santa Fe 360

Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Belgrano fijó su postura por Thiago Cardozo y en Unión siguen de cerca cada movimiento

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Las inhibiciones siguen activas en FIFA y en Unión vuelven a mirar el reloj

Ovación
Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

Se cumplen 37 años del histórico ascenso de Unión en 1989

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

A 31 años del recordado regreso de Colón a Primera División

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

El vóleibol de playa, una de las disciplinas más coloridas en los Suramericanos 2026

Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Con dos encuentros, se pone al día el Torneo Apertura José Luis Burtovoy

Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

Alan Crenz se presenta en la FAB con un mexicano como rival

Policiales
B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Allanamiento en Bº Schneider: detuvieron a dos hombres por un presunto abuso de armas

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Violenta pelea en la cárcel de Las Flores: dos presos terminaron apuñalados e internados en el Hospital Cullen

Escenario
Mery Granados llega a Santa Fe: Vamos a cantar de todo

Mery Granados llega a Santa Fe: "Vamos a cantar de todo"

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Harlem Festival anuncia su lineup 2026

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de Mina Bien

Hermana Beba llega por primera vez a Paraná con la gira 2026 de "Mina Bien"

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con Gordillo 20 años + 1

El Oficial Gordillo regresa a Santa Fe con "Gordillo 20 años + 1"

Una de Pirandello desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal

"Una de Pirandello" desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal