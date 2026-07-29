Juan Argañaraz tomó como modelo la telemedicina de El Salvador para impulsar "Medicina Digital Santa Fe 360"

El diputado provincial Juan Argañaraz visitó en El Salvador la plataforma nacional de telemedicina Dr. SV para conocer su funcionamiento y fortalecer el proyecto "Medicina Digital Santa Fe 360", una iniciativa que busca modernizar el sistema de salud de la provincia con historias clínicas digitales, recetas electrónicas y atención médica virtual.

Juan Argañaraz profundizó el modelo de telemedicina de El Salvador para fortalecer su proyecto “Medicina Digital Santa Fe 360”

Con el objetivo de impulsar la modernización del sistema sanitario provincial, el diputado Juan Argañaraz realizó una visita institucional a El Salvador , donde conoció el funcionamiento de Dr. SV , la plataforma nacional de telemedicina que se consolidó como una herramienta clave para ampliar el acceso a la atención médica en ese país.

La recorrida formó parte de una misión institucional de la que también participaron Roberto Gutiérrez, Mijael Navarro y Ezequiel Torres , quienes interiorizaron sobre el modelo implementado para acercar los servicios de salud a la población mediante herramientas digitales.

Telemedicina y digitalización de la salud en Santa Fe

Durante la visita, la delegación analizó el funcionamiento del sistema, que integra consultas médicas virtuales, historia clínica digital, recetas electrónicas, seguimiento de pacientes y distintas soluciones tecnológicas que permiten brindar atención a personas que viven en zonas alejadas o tienen dificultades para trasladarse.

Según explicó Argañaraz, la experiencia resultó de gran utilidad para fortalecer el proyecto "Medicina Digital Santa Fe 360", una propuesta legislativa orientada a incorporar la telemedicina como política pública en la provincia de Santa Fe.

La iniciativa contempla la digitalización de las historias clínicas, la interoperabilidad entre efectores públicos y privados, la implementación de la receta electrónica y el uso de nuevas tecnologías para optimizar la gestión del sistema sanitario.

"La tecnología no reemplaza al médico; multiplica su alcance. Cuando una madre del norte santafesino, un adulto mayor de un pueblo o una persona con movilidad reducida pueden acceder a una consulta médica sin recorrer cientos de kilómetros, estamos construyendo un sistema de salud más justo, más cercano y más eficiente", expresó el legislador.

El modelo de El Salvador como referencia

Argañaraz destacó que la experiencia desarrollada en El Salvador demuestra que la transformación digital puede convertirse en una verdadera política pública de inclusión, al mejorar la calidad de atención, reducir los tiempos de espera, optimizar recursos y garantizar igualdad de oportunidades para acceder al sistema de salud.

En ese sentido, sostuvo que "Medicina Digital Santa Fe 360" apunta a aprovechar las herramientas tecnológicas para fortalecer el trabajo de los profesionales de la salud, ampliar la cobertura sanitaria y ofrecer respuestas más rápidas y eficientes a los santafesinos.

Una agenda para incorporar experiencias exitosas

La visita a Dr. SV se enmarca en una agenda de trabajo orientada a conocer experiencias de gestión pública vinculadas a la salud, la seguridad y la transformación digital, con el objetivo de adaptar modelos exitosos a la realidad de la provincia.

Al cierre de la actividad, el diputado afirmó:

"Nuestro compromiso es llevar a Santa Fe las mejores ideas y transformarlas en políticas públicas concretas. La innovación tiene sentido cuando mejora la vida de las personas, y la salud es uno de los ámbitos donde más impacto puede generar".