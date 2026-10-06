Torneo Oficial Prefederal: se viene la penúltima fecha de la fase regular

El Oficial Prefederal de la ASB se prepara para la penúltima fecha de la fase regular, con una programación repartida entre este miércoles y el viernes

El T orneo Oficial Prefederal de la Asociación Santafesina de Básquetbol (ASB) se prepara para disputar la penúltima fecha de la fase regular, con una programación que tendrá actividad repartida entre este miércoles y el viernes.

La jornada 11 comenzará con tres partidos adelantados este miércoles, mientras que el resto de la programación se completará el viernes, en un tramo decisivo para los equipos que buscan cerrar de la mejor manera esta instancia del certamen.

Con la fase regular cada vez más cerca de su definición, los resultados comenzarán a perfilar las posiciones finales de los distintos grupos y serán determinantes para las aspiraciones de los protagonistas de cara al cierre de esta etapa.

A continuación, la programación completa de la fecha 11 y las tablas de posiciones del Torneo Oficial Prefederal.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL – FECHA 11

Miércoles 7 de octubre

21.30 Sanjustino vs. República del Oeste

21.30 El Quillá vs. Gimnasia

21.30 Colón (SJ) vs. CUST A

Viernes 9 de octubre

21.30 Banco Provincial vs. Rivadavia Juniors

21.30 Unión (SF) vs. Alma Juniors

21.30 Colón (SF) vs. Almagro A

ZONA A: Almagro A 19 (9-1); Rivadavia 18 (8-2); Banco 16 (6-4); CUST A 14 (4-6); Colón (SJ) 13 (3-7); Colón (SF) 10 (0-10)

ZONA B: Sanjustino y Alma Juniors 17 (7-3); Unión (SF), Gimnasia y República del Oeste 15 (5-5); El Quillá 11 (1-9)