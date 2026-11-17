El sábado el Sabalero recibirá a Deportivo Morón y para dicho encuentro, la duda pasa por saber si el DT mantiene a Darío Sarmiento o ingresa Franco García

El DT de Colón Iván Delfino duda en repetir el equipo o meter un cambio en el mediocampo.

De cara al partido de ida por los cuartos de final del Reducido, el principal interrogante en Colón pasa por saber si Iván Delfino repetirá la formación que viene de ganarle a Midland o mete una variante.

La duda se instala en la zona media, más concretamente, en el carril derecho , posición que siempre generó incertidumbre, dado que ningún futbolista que jugó en ese lugar logró consolidarse.

Un interrogante en la zona media

Por ello, pensando en el compromiso ante Deportivo Morón, el entrenador rojinegro debe definir quien se posicionará por el sector derecho.

En el cotejo ante Midland, el titular fue Darío Sarmiento, pero la realidad es que no tuvo un buen rendimiento y por ese motivo fue reemplazado en el segundo tiempo.

En su lugar ingresó Ignacio Antonio, quien tampoco estuvo a la altura de las circunstancias. Y en los minutos finales entró Franco García, quien podría ser una opción válida para estar desde el arranque.

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Sucede que el Wachi García no tuvo continuidad debido a las lesiones que sufrió en los últimos tiempos, pero si tiene una buena semana de entrenamientos, es posible que sea de la partida.

En esa posición, Delfino también utilizó a Emanuel Beltrán, pero el uruguayo no fue de la partida en el último cotejo por una molestia muscular.

Así las cosas, el resto del equipo no tendría modificaciones y el único interrogante está dado en saber si continúa Sarmiento o Delfino mete una variante.