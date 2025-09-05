Uno Santa Fe | Ovación | Oficial

Torneo Oficial U21: se viene la fecha 21 de la fase regular

Este viernes se jugará la fecha 21 de la fase regular del Torneo Oficial U21. Repasá toda la programación y la tabla de posiciones.

5 de septiembre 2025 · 08:06hs
Prensa Gimnasia

Este viernes se jugará de manera completa una nueva fecha en la recta final de la fase regular del Torneo Oficial U21.

A continuación la programación correspondiente y la tabla de posiciones.

FECHA 21 - TORNEO OFICIAL U21

Viernes 5 de septiembre

21.30 Colón (SF) vs. Gimnasia

21.30 El Quillá vs. Rivadavia Juniors

21.30 Macabi vs. Unión (SF)

21.30 Banco vs. CUST

21.30 República del Oeste vs. Regatas (SF)

Alma Juniors 20 - Santa Rosa 0

Regatas Coronda 0 - Almagro 20

TABLA DE POSICIONES

Banco Provincial 19-0; República del Oeste 17-3; Rivadavia 15-4; Colón (SF) 13-6; Almagro 14-6; Unión (SF) 13-7; Gimnasia 12-8; Regatas (SF) 9-11; Macabi 7-12; El Quillá 7-13; Alma Juniors 5-11 y CUST 3-17.

Fuente: ASB

Oficial Fase U21
