Este viernes se jugará de manera completa una nueva fecha en la recta final de la fase regular del Torneo Oficial U21.
Torneo Oficial U21: se viene la fecha 21 de la fase regular
Este viernes se jugará la fecha 21 de la fase regular del Torneo Oficial U21. Repasá toda la programación y la tabla de posiciones.
Por Ovación
5 de septiembre 2025 · 08:06hs
A continuación la programación correspondiente y la tabla de posiciones.
FECHA 21 - TORNEO OFICIAL U21
Viernes 5 de septiembre
21.30 Colón (SF) vs. Gimnasia
21.30 El Quillá vs. Rivadavia Juniors
21.30 Macabi vs. Unión (SF)
21.30 Banco vs. CUST
21.30 República del Oeste vs. Regatas (SF)
Alma Juniors 20 - Santa Rosa 0
Regatas Coronda 0 - Almagro 20
TABLA DE POSICIONES
Banco Provincial 19-0; República del Oeste 17-3; Rivadavia 15-4; Colón (SF) 13-6; Almagro 14-6; Unión (SF) 13-7; Gimnasia 12-8; Regatas (SF) 9-11; Macabi 7-12; El Quillá 7-13; Alma Juniors 5-11 y CUST 3-17.
Fuente: ASB