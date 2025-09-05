Varios jugadores de Colón tendrán un partido aparte ante Estudiantes (RC)

Para el partido ante Estudiantes (RC) de la 30ª fecha del grupo B de la Primera Nacional, en Colón habrá jugadores que llegarán al límite

Mientras el plantel de Colón ajusta los detalles para recibir el lunes a Estudiantes (RC) por la 30ª fecha del grupo B de la Primera Nacional, el cuerpo técnico de Ezequiel Medrán también mira con atención otro partido que se juega en paralelo: el de las tarjetas amarillas . Algo con lo que debe lidiar.

Otra vez, alerta amarilla en Colón

Son tres los que llegan con cuatro amonestaciones y que, de recibir una más, serán bajas para luego visitar a Talleres de Remedios de Escalada. Se trata de Federico Jourdan, Guillermo Ortiz y Brian Negro, que tendrán otra vez un partido a parte, porque hace varios capítulos vienen con el riesgo permanente. En el caso del zaguero zurdo, ahora no le toca ser titular.

AMARILLAS colón Los amonestados en Colón.

A este grupo se suma también Marcos Díaz, quien arrastra la misma cantidad de amarillas, pero cuya situación es distinta, ya que se entrena apartado del plantel profesional y no está siendo considerado para la competencia oficial. Aunque su nombre figura en la planilla de sanciones, no forma parte de la dinámica habitual del equipo.

Por otro lado, sí está el aliciente de que puede retornar Emmanuel Gigliotti, que purgó la fecha de suspensión por acumulación y vuelve a estar a disposición. El delantero podría ingresar en la lista de convocados y ser una opción en ofensiva, en un momento donde la experiencia cuenta más que nunca.

Colón sabe que cada partido es una final en este tramo del campeonato. Y además de jugar bien, ahora también necesita jugar con inteligencia para al menor ganar una partido, porque la racha de seis sin ganar pesa cada vez más.