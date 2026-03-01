Uno Santa Fe | Ovación | Defensa

Tras ganar la Recopa Sudamericana, Lanús visita a Defensa para subir en el Apertura

Defensa y Justicia y Lanús se enfrentarán, desde las 21:30, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026

1 de marzo 2026 · 09:04hs
Defensa y Justicia y Lanús se enfrentarán este domingo, desde las 21:30, en el Estadio Norberto Tito Tomaghello por la fecha 8 del Torneo Apertura 2026. El Granate viene de derrotar 3-2 a Flamengo en Río de Janeiro y levantar la Recopa, el noveno título de su historia.

El Halcón llega a este partido habiendo empatado sus últimos tres encuentros: igualó 1-1 ante el Fortín y Belgrano, y 0-0 con Platense. Los dirigidos por Mariano Soso marchan sextos en la Zona A con 11 puntos, a cuatro de los líderes Estudiantes y Vélez que suman 15, por lo que una victoria en Florencio Varela los meterá de lleno en la pelea por los primeros lugares de los playoffs.

Por su parte, el Granate viene con un nuevo título en sus vitrinas. El pasado jueves visitó a Flamengo en Río de Janeiro por la vuelta de la Recopa, tras imponerse 1-0 en La Fortaleza por la ida, y en una batalla de 120 minutos ganó 3-2 con dos goles agónicos que le permitieron gritar campeón en el mítico Estadio Maracaná. Los dirigidos por Mauricio Pellegrino le pusieron la frutilla del postre a la obtención de la Sudamericana 2025 y bordaron una nueva estrella en la camiseta de Lanús, la cuarta internacional.

En lo que respecta al plano local, el equipo del Sur marcha 10° con ocho puntos, pero adeuda dos partidos que fueron aplazados justamente por la serie de la Recopa, y a pesar de que los festejos se estiraron hasta el viernes por la noche, intentarán acomodarse en el Apertura.

Probables formaciones:

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarin; Lucas Souto, Emiliano Amor, Damián Fernández, Samuel Lucero; Ever Banega, Aaron Molinas, Rubén Botta; Agustín Hausch, Juan Gutiérrez; Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo. DT: Mauricio Pellegrino.

Hora: 21:30.

TV: ESPN Premium

Árbitro: Luis Lobo Medina

VAR: Salomé Di Iorio

Estadio: Norberto Tito Tomaghello

