Pampas cayó frente a Dogos en Buenos Aires por el Súper Rugby Américas

En un partidazo, Dogos XV le ganó a Pampas 36-34 y se quedó con el clásico. La franquicia con base en Buenos Aires será el próximo rival de Capibaras el próximo fin de semana. Por la segunda fecha del Súper Rugby Américas , Selknam fue anfitrión de Yacare XV, en un juego que terminó 34-32 en favor del local y que tuvo que esperar hasta los instantes finales para conocer al vencedor. Tarucas le dio otro golpe a Peñarol, ganó 28-18 en Montevideo y sumó su segundo triunfo.

Por la segunda fecha del Super Rugby Américas, Pampas cayó ante Dogos XV por 36 a 34 en un ajustado encuentro disputado ante un gran marco de público en el estadio del Club Atlético de San Isidro. La franquicia bonaerense llegaba tras vencer como visitante a Yacaré XV en Asunción por 30 a 17, mientras que el equipo dirigido por Diego Ghiglione venía de imponerse a domicilio frente a Cobras de Brasil por 21 a 19.

La primera mitad fue un verdadero duelo táctico y físico. Los cordobeses golpearon de entrada y, a los 2 minutos, apoyaron el primer try del partido por intermedio de Valentín González, con posterior conversión de Julián Hernández. Pampas intentó reaccionar apoyándose en la fortaleza de su scrum, pero la defensa de Dogos resistió y logró despejar el peligro.

Los dirigidos por Juan Manuel Leguizamón insistieron y, a los 13 minutos, aprovecharon una infracción para sumar sus primeros tres puntos gracias a la buena pegada de su apertura, Bautista Farisé. Promediando el primer tiempo, el conjunto local encontró mayor efectividad y, tras una notable acción individual de Rodrigo Fernández Criado —con amague incluido—, consiguió su primer try de la noche y dio vuelta el marcador.

La respuesta visitante no tardó en llegar: tras una sólida secuencia de line y maul, el mendocino Aitor Bildosola apoyó el try y Julián Hernández aportó la conversión para recuperar la ventaja. A tres minutos del cierre de la etapa inicial, Dogos volvió a imponer su arma más eficaz —el line y maul— y amplió la diferencia con el tercer try, apoyado por el hooker Juan Greising Revol. Así, la visita se fue al descanso arriba por 19 a 10, mostrando mayor prolijidad y paciencia en su juego.

rugby super rugby americas pampas y capibaras 2 Capibaras derrotó a Cobras y es puntero del Súper Rugby Américas.

En el complemento, Pampas salió decidido a revertir la imagen, pero a los 3 minutos sufrió la amarilla de Berardi Calvo por reiteración de infracciones y quedó momentáneamente con un hombre menos. Dogos capitalizó rápidamente la superioridad numérica y, dos minutos después, volvió a vulnerar el ingoal local a través de Julián Hernández.

Lejos de desmoronarse, Pampas emparejó las acciones con mayor solidez en el scrum y volvió a meterse en partido con dos tries a los 11 y 14 minutos, apoyados por Faustino Santarelli y Agustín Fraga, este último tras una gran intercepción.

El conjunto cordobés reaccionó y, a los 21 minutos, volvió a sumar tras una serie de pick and go que culminó Facundo Pueyrredón. Pampas respondió rápidamente: cinco minutos más tarde descontó con un penal de Farisé. Sin embargo, Dogos volvió a estirar la diferencia con otro envío a los palos de Hernández, infalible durante la noche.

A cinco minutos del final, una rápida habilitación de Renthel inició un contraataque comandado por Tobías Wade, quien asistió a Santiago Pernas para un nuevo try que dejó a Pampas a solo dos puntos. Pese al empuje final de los locales, la franquicia cordobesa resistió y se quedó con el triunfo por 36 a 34.

Pampas volverá a la acción el próximo viernes 6 de marzo, cuando reciba en el CASI a Capibaras XV, en un encuentro correspondiente a la tercera fecha del Super Rugby Américas.

-Resultados Segunda Fecha:

Peñarol 18-Tarucas 28

Selknam 34-Yacaré XV 32

Capibaras XV 54- Cobras 12

Pampas 34- Dogos XV 36

-Posiciones: Capibaras 10, Tarucas y Dogos 9, Pampas y Selknam de Chile 6; Yacaré XV y Cobras de Brasil 1.

-Programación Tercera fecha:

Viernes 6/3: Pampas vs. Capibaras XV

Viernes 6/3: Tarucas vs. Dogos XV

Sábado 7/3: Peñarol vs. Selknam

Sábado 7/3: Cobras vs. Yacaré XV