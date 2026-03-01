Uno Santa Fe | Ovación | Colón

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Colón derrotó como visitante a Huracán Las Heras por 84-78 y le sacó dos triunfos de diferencia en la lucha por evitar el descenso en la Liga Argentina

Por Ovación

1 de marzo 2026 · 08:23hs
Gentileza Liga Argentina

En un duelo de rivales directos, Colón derrotó este sábado por la noche como visitante a Huracán Las Heras por 84-78 y le sacó dos triunfos de diferencia en la lucha por evitar el descenso en la Liga Argentina. Fernández y Feder Ponce se combinaron para 50 puntos en el ganador.

Colón se agrandó en Mendoza

En un partido con mucho en juego, a todo o nada, donde se enfrentaban los dos equipos que luchan por la permanencia en la Conferencia Norte, Colón dio un paso fundamental hacia la salvación al derrotar como visitante a Huracán Las Heras por 84-78.

El dueño de casa empezó arriba pero el dueño de casa reaccionó a tiempo y se quedó con el primer cuarto por 26-19. La diferencia se extendió en el segundo parcial, el Sabalero llegó a sacar 14 pero cerró la primera mitad arriba por diez, 47-37.

A la vuelta de los vestuarios Huracán encontró la esquiva efectividad en sus ofensivas y aprovechó para descontar. Ganó el tercero 25-19 y le puso suspenso al desenlace. El buen buen momento del dueño de casa se extendió a comienzos del último cuarto. Promediando el capítulo final, Huracán lo dio vuelta y se puso al frente por primera vez desde el arranque del juego. El nerviosismo se adueñó del cierre del partido, pero Colón aprovechó para meter una ráfaga de 12-3 en el cierre para quedarse con la victoria.

Hans Feder Ponce fue el goleador de Colón y del partido con 26 puntos a los que le sumó 12 rebotes. Joaquín Fernández lo secundó con 24 y tres triples. En Huracán se destacó Irrutia con un doble-doble de 22 unidades y 11 tableros.

