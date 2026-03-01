Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Colón derrotó como visitante a Huracán Las Heras por 84-78 y le sacó dos triunfos de diferencia en la lucha por evitar el descenso en la Liga Argentina

En un duelo de rivales directos, Colón derrotó este sábado por la noche como visitante a Huracán Las Heras por 84-78 y le sacó dos triunfos de diferencia en la lucha por evitar el descenso en la Liga Argentina . Fernández y Feder Ponce se combinaron para 50 puntos en el ganador.

En un partido con mucho en juego, a todo o nada, donde se enfrentaban los dos equipos que luchan por la permanencia en la Conferencia Norte, Colón dio un paso fundamental hacia la salvación al derrotar como visitante a Huracán Las Heras por 84-78.

El dueño de casa empezó arriba pero el dueño de casa reaccionó a tiempo y se quedó con el primer cuarto por 26-19. La diferencia se extendió en el segundo parcial, el Sabalero llegó a sacar 14 pero cerró la primera mitad arriba por diez, 47-37.

A la vuelta de los vestuarios Huracán encontró la esquiva efectividad en sus ofensivas y aprovechó para descontar. Ganó el tercero 25-19 y le puso suspenso al desenlace. El buen buen momento del dueño de casa se extendió a comienzos del último cuarto. Promediando el capítulo final, Huracán lo dio vuelta y se puso al frente por primera vez desde el arranque del juego. El nerviosismo se adueñó del cierre del partido, pero Colón aprovechó para meter una ráfaga de 12-3 en el cierre para quedarse con la victoria.

Hans Feder Ponce fue el goleador de Colón y del partido con 26 puntos a los que le sumó 12 rebotes. Joaquín Fernández lo secundó con 24 y tres triples. En Huracán se destacó Irrutia con un doble-doble de 22 unidades y 11 tableros.