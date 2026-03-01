Así estará el tiempo en Santa Fe: calor hasta el lunes y probables lluvias el martes

El pronóstico extendido para la ciudad de Santa Fe y zona los próximos días

El comienzo de domingo en la ciudad de Santa Fe fue con una jornada con ligeramente nublada, con buen tiempo y una temperatura a las 8.30 de la mañana de 24° y se espera que la máxima alcance los 34°. Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables y se espera que las temperaturas vayan en ascenso con vientos leves a moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto para el lunes se espera cielo mayormente soleado, con alguna nubosidad por momento y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: mínima 22° y máxima 35°. Vientos moderados predominando del sector este/noreste.

En tanto el martes se espera una jornada con cielo nublado a cubierto con condiciones algo inestables a inestables y la posibilidad de lluvias débiles dispersas durante la jornada, no descartándose mejoramientos temporales. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 22° y descenso de las máximas, 27°. Vientos moderados del sector este, rotando a moderados del sector sureste, cambiando a leves de direcciones variables.

