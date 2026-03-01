Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Por la ronda Campeonato de la Liga Nacional Masculina, Villa Dora cayó en sets corrido con Ferro en Caballito y en la Permanencia, Gimnasia derrotó a Lafinur

Continúa la disputa de la segunda etapa de la Liga Nacional Masculina que organiza la FeVA. Normal 3, Ferro, Sonder y Citta de Villa Constitución fueron los ganadores en el arranque de los cuartos de final. Fue un comienzo soñado para los equipos de la Zona B. En la Permanencia, Gimnasia y Esgrima aseguró su plaza junto a Ateneo Mariano Moreno e Infernales de Salta. Deberán jugar un tercer partido UVT con Estudiantes de La Plata.

En el estadio Héctor Etchart ubicado en el barrio porteño de Caballito, Villa Dora cayó frente a Ferro en el cotejo de ida de los cuartos de final de la competencia nacional. La victoria del conjunto verde fue en sets corridos, bajo los arbitrajes de Matías Robledo y Víctor Bagalá. Los parciales fueron 25-20, 25-19 y 25-17.

Villa Dora jugó con Adrián Gayoso, Yain Kohen, Ignacio Chemes, Marcos Alzuri, Valentín Llinas, Hernán Ferrero, Maximiliano Fuentes, Santiago Brener, Ignacio Brekes, Samuel Ottino, Lucas Damiano, Inayen Prieto, Agustín Recce (capitán) y Joel Carlen.

La revancha entre Villa Dora y Ferro quedó previsto para el sábado 7 de marzo a las 21, y si hay un tercer cotejo, el mismo también se disputará en el estadio Andrés Meynet de barrio Sargento Cabral, y se jugaba este domingo, a las 19.

Además, en el estadio Aldo Cantoni, Escuela Normal 3 de Rosario derrotó a Obras de San Juan por 3 a 0, Citta de Villa Constitución a La Calera por 3 a 1, y Sonder de Rosario doblegó al Paraná Rowing Club en el Parque Escolar Enrique Berduc por 3 a 1.

voley liga nacional masculina villa dora y gimnasia 2 Gimnasia y Esgrima se impuso a Lafinur y mantuvo la plaza en la Liga Nacional.

Gimnasia y Esgrima mantuvo la plaza

En el estadio Húngaro Crespi, a Gimnasia y Esgrima no le fue nada sencillo el segundo compromiso válido por la ronda Permanencia de la Liga Nacional Masculina. La escuadra conducida por Pablo Laurencena se impuso a Lafinur de San Luis por 3 a 2 bajo el arbitraje de Gabriel Castañares y Federico Leal. En una jornada muy calurosa, el conjunto mensana logró mantener la categoría, en concreto, se cumplió el objetivo que habían puesto antes de comenzar a competir.

Los parciales en 4 de Enero y Juan de Garay de la capital santafesina fueron 18-25, 25-23, 30-28, 19-25 y 15-13. En el cotejo de ida, Gimnasia y Esgrima había superado a los puntanos por 3 a 0 el viernes por la noche con parciales de 25-23, 25-21 y 26-24.

La escuadra local presentó la siguiente formación: Bruno Casis, Alfonso Sánchez, Alejo Cepero, Santiago Martin Ramella, Fernando Augusto Landi, Agustín Alberto, Ariel Emiliano Peker, Patricio Minetti, Erik Horacio Gauchat, Agustín Moyano, Fabricio Lógica (capitán), Emanuel Pastorelli, Hipólito Sosa y Giuliano Arletaz.

Por su parte, Libertad de San Jerónimo Norte fue vencido por Infernales de la provincia de Salta por 3 a 1 en la Calderita de calle Moreno con parciales de 11-25, 20-25, 25-23 y 17-25. En el primer cotejo de la serie, también había sido vencido por los salteños y por 3 a 1. Además, UVT cayó ante Estudiantes de La Plata por 3 a 2 y habrá tercer partido. En el caso de Ateneo Mariano Moreno venció a Echagüe de Paraná por 3 a 0 y mantuvo la categoría.