Uno Santa Fe | Ovación | Banco provincial

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

Banco Provincial superó a San Martín de Formosa en el tie break y finalizó tercero en la Liga Nacional Femenina que se disputó en Mendoza

Ovación

Por Ovación

1 de marzo 2026 · 09:28hs
Banco Provincial consiguió el tercer puesto en la Liga Nacional Femenina.

Banco Provincial consiguió el tercer puesto en la Liga Nacional Femenina.

Llegó a su fin la Liga Nacional de Vóley Femenino en el Club General San Martín Pacífico en Mendoza. En esta segunda edición, Glorias venció a Tucumán de Gimnasia por 3-2 y se consagró campeón. Banco Provincial de Santa Fe ocupó la tercera posición al imponerse a San Martín de Formosa por 3 a 2, mientras que Unión cayó ante San Martín Pacífico en sets corridos y finalizó en la sexta posición.

Banco Provincial se subió al podio en Mendoza

El encuentro por el tercer y cuarto puesto se llevó a cabo entre Banco Provincial de Santa Fe y San Martín de Formosa. El mismo comenzó muy parejo desde el primer punto, tanto así que se estiró a un quinto set. Finalmente, Banco Provincial triunfó en el tie break y se subió al podio. Los parciales fueron los siguientes: 26-28, 25-23, 21-25, 25-21, 14-16.

Después de 11 días intensos, de entrega total y de dejar el alma en cada pelota, las chicas de barrio Guadalupe escribieron una página inolvidable para la prestigiosa entidad santafesina. En un tie break que puso a muchos el corazón en la garganta, le ganaron a San Martín de Formosa, y se quedaron con el tercer puesto de la LNVF 2026. Es la primera vez que Banco Provincial jugó esta liga y lo hizo a lo grande.

voley liga nacional femenina banco provincial tercero 2
En el partido por el tercer puesto, Banco Provincial super&oacute; a San Mart&iacute;n de Formosa en el tie break.

En el partido por el tercer puesto, Banco Provincial superó a San Martín de Formosa en el tie break.

Un orgullo infinito debe sentir toda la familia bancaria por lo que entregó el plantel en Mendoza, lo que defendió la camiseta con el corazón no tiene nombre. Todos demostraron que cuando hay equipo, hay historia. Fue clave el apoyo de cada familia que acompañó, a la subcomisión que bancó siempre y al grupo increíble de chicas que lo dio todo para traer a casa una copa que vale muchísimo más que un podio.

El plantel de Banco Provincial estuvo integrado por las siguientes jugadoras: Valentina Trevignani, Candela Clebot, Ileana Leyendeker y Ana Torres (centrales); Manuel Trevignani y Valentina González (armadoras); Ana Ortiz y Agos Villagra (opuestas); Emilia Pisan, Cielo David, Sofía Yacovella y Valentina Carranza (puntas); Jazmín Molli y Joaquina Ramírez (líberos). Cuerpo técnico: Pablo Rivero (entrenador), Diego Giménez (ayudante técnico) y César Martínez (preparador físico).

voley liga nacional femenina banco provincial tercero 3
&nbsp;Las chicas de Uni&oacute;n de Santa Fe finalizaron en la sexta posici&oacute;n en Mendoza.

Las chicas de Unión de Santa Fe finalizaron en la sexta posición en Mendoza.

Glorias Argentinas se consagró campeón

Esta competencia otorgó dos ascensos para la LAF 2027, los cuales fueron obtenidos por los dos equipos finalistas: Glorias y Tucumán de Gimnasia. Los equipos descendidos a la Liga Federal del próximo año son Monteros y Gimnasia y Tiro de Salta.

Ambos equipos pasaron a la siguiente instancia de manera invicta y liderando sus correspondientes zonas. Luego, las tucumanas jugaron un partidazo frente a San Martín de Formosa en semis, quedándose con el mismo por 3-1. Por el otro lado, Glorias se impuso en sets corridos frente a Banco Provincial de Santa Fe para seguir en carrera por el título.

En la final, Glorias comenzó con todo y se quedó con el primer parcial. Sin embargo, Tucumán de Gimnasia no decayó, tomó la delantera en el segundo e igualó el partido Luego, Glorias se impuso fuertemente en el tercero; pero las Lobas tampoco se dieron por vencidas y estiraron la final a un tie break. Ambos equipos batallaron en un encuentro con mucha adrenalina, emoción y festejos, hasta que Glorias triunfó15-8 en el quinto set, celebrando el primer puesto.

Las principales posiciones de la Liga Nacional fueron las siguientes:

1° Glorias Argentinas de Buenos Aires

2° Tucumán de Gimnasia

3° Banco Provincial de Santa Fe

4° San Martín de Formosa

5° G. S. M. Pacífico

6° Unión de Santa Fe

7° Regatas

8° Universitario de Córdoba

Banco provincial Liga Nacional Unión
Noticias relacionadas
Una gran campaña hizo Banco Provincial en la fase de grupos de la Liga Nacional Femenina que le permitió pasar a jugar por el ascenso.

Finalizó la fase de grupos en la Liga Nacional Femenina en Mendoza

Banco Provincial se aseguró el pasaje a los play offs de la Liga Nacional Femenina.

Banco Provincial ganó y aseguró su lugar en la próxima ronda

¿iran se pierde el mundial 2026 por el conflicto belico?

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

Pampas XV cayó frente a Dogos en el CASI por un ajustado 36 a 34.

Pampas cayó frente a Dogos en Buenos Aires por el Súper Rugby Américas

Lo último

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Último Momento
Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Las obras en las avenidas clave de Santa Fe ya superan el 70 % en algunos tramos

Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

Homicidio en Alto Verde: lo emboscaron y lo mataron de siete tiros calibre 9 milímetros

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

¿Irán se pierde el Mundial 2026 por el conflicto bélico?

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Colón encuentra respuestas con el respaldo de su gente en este inicio

Ovación
Muñoz: Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas

Muñoz: "Colón no tendrá nada regalado y por eso debemos ser siempre protagonistas"

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

Villa Dora va en busca de la recuperación en la Liga Argentina Femenina

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

En Mendoza, Banco Provincial logró subirse al podio en la Liga Nacional

Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Villa Dora cayó en Buenos Aires y Gimnasia ganó y mantuvo la categoría

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Colón se quedó con un duelo clave por la permanencia ante Huracán Las Heras

Policiales
Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Emboscaron y asesinaron a un hombre a balazos en la madrugada en la ciudad de Recreo

Una captura compleja y exitosa: revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante Turu Mendieta en Bº Las Flores

Una captura "compleja y exitosa": revelan cómo fue el operativo para detener al narcotraficante "Turu" Mendieta en Bº Las Flores

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Requisan una pensión y detienen al presunto autor de un crimen a puñaladas

Escenario
Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Con su estilo único y energía desbordante, Boom Boom Kid vuelve a Tribus

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Se confirmó la fecha y lugar del Festival Tribus 2026: las entradas ya están a la venta

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Emmanuel Horvilleur y Abril Olivera llegan a Tribus presentando sus disco

Gran Hermano Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

"Gran Hermano" Generación Dorada: uno por uno, los participantes 

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos

Paraná le abre las puertas al Cuarteto de Nos