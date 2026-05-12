Colón formalizó ante la AdC su intención de vender su plaza en la Liga Nacional

Después de dos temporadas peleando por no descender, Colón formalizó ante la AdC su intención de desprenderse de la plaza en la Liga Argentina

Lo que durante meses circuló como comentario de pasillo terminó tomando forma concreta. Colón dio el primer paso para bajarse de la Liga Argentina de Básquet y empezar a cerrar una etapa que nunca terminó de consolidarse desde su desembarco en la categoría en 2021.

La señal fue clara: el club manifestó oficialmente su intención de ceder la plaza que obtuvo hace cuatro años, abriendo la puerta a futuras negociaciones con instituciones interesadas en ocupar ese lugar dentro de la segunda categoría del básquet nacional.

El movimiento no aparece de manera aislada. Durante las últimas dos temporadas, el Sabalero convivió constantemente con la amenaza del descenso y logró sostenerse apenas en el límite. Incluso con la llegada de la nueva comisión directiva encabezada por José Alonso a fines de 2025, el panorama deportivo y económico nunca logró estabilizarse del todo.

Ahora el escenario cambia por completo. Con esta decisión, Colón queda habilitado para explorar alternativas similares a las que ya se vieron en otros clubes de la categoría, como los acuerdos temporales para utilizar plazas deportivas, tal cual ocurrió recientemente entre Atlético Echagüe y Tomás de Rocamora.

Aunque la temporada 2025/26 todavía no concluyó y la AdC aún no confirmó cómo ni cuándo se jugará la próxima edición, en Santa Fe el mensaje ya quedó expuesto: el futuro del básquet profesional rojinegro entró en zona de definición.