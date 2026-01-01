Tras un 2025 decepcionante, Independiente afronta un 2026 electoral sin copas

El ´Rojo´ no jugará competencias internacionales en un año que finalizará con comicios para elegir a una nueva dirigencia.

Independiente cierra un 2025 que fue de mayor a menor, siendo otra temporada sin títulos y ya con la mente puesta en el 2026 donde buscará romper esta sequía, sin disputar competencias internacionales y con elecciones presidenciales a fin de año, un factor que será central en los próximos 12 meses.

El ´Rojo´ cerró otro año decepcionante, mucho más aún teniendo en cuenta la ilusión que generó en la previa del inicio de esta temporada 2025 que fue cobertura de la Agencia Noticias Argentinas de principio a fin.

Con el entrenador Julio César Vaccari a la cabeza, Independiente había logrado clasificar a la Copa Sudamericana tras tres años sin hacerlo y siendo la primera edición que lo hacía esta dirigencia comandada por Néstor Grindetti como presidente.

Así, luego de tres años de gestión en los que se peleó el descenso y no se peleó ningún certamen con cinco directores técnicos diferentes, el ´Rojo´ volvía a generar un ambiente de ilusión dentro de la cancha con jugadores ya asentados en el equipo como el arquero Rodrigo Rey, el defensor Kevin Lomónaco, el mediocampista chileno Felipe Loyola y el delantero paraguayo Gabriel Ávalos y con la llegada de refuerzos que le dieron un salto de calidad al equipo como el lateral colombiano Álvaro Ángulo, el defensor central Sebastian Váldez y el mediocampista Luciano Cabral.

A esto se le sumaron futbolistas de las inferiores como Lautaro Millán, Diego Tarzia y Santiago Hidalgo que encajaron rápidamente en el equipo y fueron piezas importantes durante el gran primer semestre de Independiente donde ganó el Grupo A de la Copa Sudamericana con 12 puntos y quedando eliminado en semifinales del Torneo Clausura por penales ante Huracán.

Con el mayor invicto de local en la historia del club (26) y partidos pesados que superó con juego de alto vuelo en las victorias ante San Lorenzo en la fase regular del certamen local y ante Boca Juniors en los cuartos de final, el equipo de Julio César Vaccari dejó la sensación de que, con la llegada de refuerzos que le terminen de dar un salto de jerarquía, podía pelear los tres frentes: Copa Sudamericana, Torneo Apertura y Copa Argentina.

Sin embargo, el gérmen de “destruir lo construido” que infectó a Independiente hace 25 años volvió a aparecer y el equipo se vino abajo, con la contraversial venta del colombiano Ángulo, la figura excluyente del ´Rojo´ en el primer semestre, al Pumas UNAM de México a cambio de la llegada del delantero Ignacio Pussetto.

Esto, sumado a promesas de ventas a diversos jugadores que no se dieron y refuerzos que no dieron la talla, hizo que el murmullo se apodere de los cuatro costados del estadio Libertadores de América - Ricardo Enrique Bochini y el equipo entre en una voragine que no pudo salir ni el entrenador saber resolver.

Ya sin Ángulo, Independiente debutó de visitante con un empate 2-2 ante Sarmiento de Junín en el Torneo Clausura y, en la segunda fecha en Avellaneda, perdió 2-1 con Talleres de Córdoba que peleaba el descenso y le cortó el invicto de 26 partidos en condición de local.

Desde ahí, el ´Rojo´ empezó a acumular derrotas y empates, bajó su nivel, quedó fuera de la Copa Argentina ante Belgrano de Córdoba y el entrenador quedó en la cuerda floja, dependiendo de eliminar a Universidad de Chile en la Copa Sudamericana y clasificar a cuartos de final.

Tras una derrota 1-0 en la capital chilena de Santiago, el 20 de agosto fue el punto bisagra del año de Independiente y de los hechos más lamentables de la historia del club, a la altura del descenso de la temporada 2012/13.

Luego de ir 1-1 al entretiempo y tras constantes agresiones y vandalismo de la hinchada de la Universidad de Chile en Avellaneda al público local que generó que la seguridad decida no jugar el partido hasta que abandonen la tribuna visitante, la barra brava de Independiente invadió el sector de los chilenos que fueron agredidos brutalmente y siendo humillados de manera cuasi marginal, haciendo que se desnuden y salgan del estadio sin ropa.

Esta imagen del partido que finalmente fue suspendido recorrió el mundo y, el 4 de septiembre, la Conmebol decidió descalificar a Independiente del certamen, haciendo que la Universidad de Chile clasifique a cuartos de final. Además, el ´Rojo´ fue sancionado con 14 partidos internacionales sin público.

En lo deportivo, la sanción extendió nueve días más la agonía del ciclo de Vaccari como entrenador de Independiente ya que, en un clima caldeado en el estadio Libertadores de América por esta descalificación y los malos resultados, el ´Rojo´ perdió 1-0 con Banfield y se quedó sin su director técnico.

Con la relación completamente rota con el hincha y a poco más de un año de las elecciones, la dirigencia de Independiente apostó a una bala de plata para reemplazar a Vaccari y fue el experimentado Gustavo Quinteros, el quinto entrenador argentinos más ganador de la historia con 13 títulos.

El campeón con Vélez de la Liga Profesional 2024 debutó en el Clásico de Avellaneda ante Racing en condición de visitante, jugando mejor que su rival pero malogrando oportunidades inmejorables y empatando 0-0. Si bien este primer partido fue auspicioso, el ´Rojo´ continuó sin ganar durante tres partidos más y extendió a 15 la racha de encuentros sin ganar.

En medio de un ambiente muy hostil para con los jugadores, el equipo de Quinteros se destapó en Avellaneda en el partido pendiente de la fecha 6 ante Platense, el pasado 24 de octubre, ganando por 3-0. Desde ese encuentro ante el ´Calamar´, el ´Rojo´ recuperó algo de su nivel, hilvanó cuatro triunfos seguidos y cerró el año con una llama de esperanza para el 2026, a pesar de no haber clasificado a competiciones internacionales ni a los octavos de final del Torneo Clausura.

Los socios de Independiente volverán a las urnas en este 2026

Los socios de Independiente irán a las urnas a fin de año para elegir a una nueva comisión directiva que comande al club en el período 2027-2031.

Si bien la fecha de los comicios aún no está resuelta, la política del club de Avellaneda ya respira este clima y las fichas se empiezan a mover para definir candidatos y puestos en las listas para lo que será, quizás, el factor central del mundo Independiente durante este 2026.

Dos son las agrupaciones que ya se muestran en campaña y apostando a participar de las elecciones. Una es Revolución Independiente con Roberto Bustamante -ex candidato a vicepresidente de Claudio Rudecindo por Gente de Independiente- y el ex arquero Luis Islas.

Por otro lado, estará la histórica Lista Roja que volverá a participar de los comicios en el club tras ocho años y de la mano de un peso pesado de la Asociación del Fútbol Argentino, el prosecretario Luciano Nakis.__IP__

Por su parte, el oficialismo está partido en su gestión con dos facciones y aún no se sabe quien encabezará a Unidad Independiente ni si se presentarán a elecciones debido al cuasi unánime rechazo del socio hacia la dirigencia en su totalidad y sin distinción de actores.

Además, la actual Comisión Directiva es consciente de que una abultada derrota en los comicios podría sepultar políticamente en Independiente a varios integrantes de esta gestión que transitan el club hace dos décadas.