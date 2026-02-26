Se puso en marcha la Copa Ciudad de Santo Tomé de fútbol femenino

La Copa Ciudad de Santo Tomé, que cuenta con el apoyo de la Municipalidad, tiene como participantes equipos locales y se disputa en cancha de Independiente

En el Mauricio Martínez de Santo Tomé se puso en marcha la competencia de fútbol femenino.

El fútbol femenino toma protagonismo con el inicio del torneo Copa Ciudad de Santo Tomé , una competencia que reúne a equipos locales y que comenzó esta semana con sus primeros encuentros. Se trata de una propuesta destinada a fortalecer el desarrollo del deporte femenino en la ciudad y generar nuevos espacios de competencia y visibilidad para los clubes locales.

En la jornada inaugural se disputaron dos encuentros. En el primer partido, el equipo de Veteranos se impuso por 5 a 1 frente a Adelina. Posteriormente, Floresta venció a Piratitas por 2 a 1 en el segundo encuentro.

El certamen se desarrolla bajo el formato todos contra todos y los partidos se llevan adelante en el estadio del Club Atlético Independiente de Santo Tomé, consolidando un nuevo espacio para la práctica y el crecimiento del fútbol femenino en la ciudad.

image El intendente santotomesino Miguel Weiss Ackerley se dio cita en el inicio de la competencia.

En cuanto a las próximas fechas, el cronograma previsto establece que el viernes 27 de febrero se disputarán los encuentros Real Adelina vs Floresta a las 19:30 y Veteranos vs Piratitas a las 21. Posteriormente, el lunes 2 de marzo se jugarán los partidos Veteranos vs Floresta a las 19:30 y Real Adelina vs Piratitas a las 21.

Desde el municipio local señalaron que "el fútbol femenino local suma una nueva instancia competitiva que pone en escena a clubes y jugadoras de la ciudad, en un contexto donde la disciplina continúa creciendo y ganando espacio dentro de la agenda deportiva santotomesina".