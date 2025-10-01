Uno Santa Fe | Ovación | Argentina

Argentina goleó a Australia y clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 goleó 4-1 a Australia en Valparaíso por de la fecha 2 del Grupo D del Mundial de Chile y aseguró su lugar en los octavos de final

1 de octubre 2025 · 22:16hs
La Selección Argentina Sub 20 goleó 4-1 a Australia en Valparaíso por de la segunda fecha del Grupo D del Mundial que se disputa en Chile y aseguró su clasificación a los octavos de final.

En el partido disputado en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, el delantero Alejo Sarco marcó el primer gol a los 4 minutos de juego y Tomás Pérez amplió la ventaja a los 45. El delantero Daniel Bennie descontó a los 25 minutos del complemento pero Ian Subiabre puso el 3-1 a los 49 y Santino Andino el cuarto a los 50.

Embed - ¡SARCO PONE en VENTAJA a #ARGENTINA TRAS la REVISIÓN del VAR!

Embed - ¡GRAN ASISTENCIA de CAÑO de MAHER CARRIZO para que PÉREZ AUMENTE la VENTAJA de #ARGENTINA!

Con este resultado, el equipo de Diego Placente alcanza los seis puntos, se mantiene invicto, es líder del Grupo D y se clasificó a los octavos de final del certamen continental. En la próxima y última fecha, definirá su zona cuando enfrente a Italia a las 20 el sábado en Valparaíso.

Embed - ERROR de BARBI y #AUSTRALIA DESCUENTA ante #ARGENTINA con el GOL de BENNIE

Embed - ¡DELGADO NO LA DIO POR PERDIDA y SUBIABRE MARCÓ EL TERCERO PARA #ARGENTINA!

Por su parte, los del inglés Trevor Morgan sumaron su segunda derrota en el campeonato y quedaron afuera del Mundial. En la próxima fecha, cerrará su participación ante Cuba el sábado, a las 20, en Santiago.

Embed - ¡TREMENDO GOLAZO de SANTINO ANDINO para CERRAR la GOLEADA de #ARGENTINA!

Formaciones de Argentina y Australia

Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña, Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Tomás Pérez; Alejo Sarco. DT: Diego Placente.

Australia: Steven Hall; Tiago Quintal, Sebastian Esposito, Panagiotis Kikianis, James Overy; Daniel Bennie, Rhys Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Musa Toure y Jaylan Pearman. DT: Trevor Morgan.

