Intento de femicidio en barrio San Agustín II: un joven de 26 años terminó detenido y una mujer hospitalizada

Un hombre atacó a su pareja y la mujer fue trasladada al hospital Iturraspe con traumatismo encefalocraneano. La fiscalía ordenó la investigación y el secuestro de pruebas.

Juan Trento

Por Juan Trento

2 de octubre 2025 · 13:02hs
Un grave hecho de violencia de género ocurrió este jueves en una vivienda de calle Formosa al 7300, en el barrio San Agustín II de la ciudad de Santa Fe. Un hombre de 26 años fue detenido tras agredir brutalmente a su pareja, quien debió ser trasladada de urgencia al hospital Iturraspe con un traumatismo encefalocraneano.

La agresión y el rescate

Efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar luego de ser alertados por familiares y vecinos, quienes denunciaron una violenta pelea de pareja. La mujer se encontraba convulsionando producto de los golpes recibidos.

Mientras la víctima era trasladada al hospital, los policías entrevistaron a los presentes y obtuvieron imágenes que mostraban la brutal golpiza propinada por el agresor. De inmediato, lograron neutralizarlo, esposarlo y aprehenderlo en la misma vivienda.

Investigación y pruebas

Testigos fueron identificados y se relevaron cámaras de videovigilancia públicas y privadas de la zona para sumar más pruebas. Además, los agentes de la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron los peritajes criminalísticos en el lugar del hecho.

Intervención de la fiscalía

La novedad fue comunicada a la fiscal del MPA, Alejandra Escobar Cello, quien dispuso que el agresor continúe privado de su libertad e imputado por el delito de tentativa de femicidio. Asimismo, ordenó el secuestro de los teléfonos celulares de la víctima y del victimario para ser peritados.

