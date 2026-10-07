Trungelliti quedó eliminado en su estreno en el Masters de Shanghái

El argentino no pudo ante el japonés Rei Sakamoto, perdió 6-3 y 7-5 y quedó afuera del torneo en la primera ronda.

Marco Trungelliti no pudo avanzar en el Masters de Shanghái. El argentino, ubicado en el puesto 90 del ranking ATP, cayó este miércoles frente al japonés Rei Sakamoto por 6-3 y 7-5, en un partido que se extendió durante una hora y 28 minutos y marcó su debut y despedida del certamen.

Sakamoto tomó ventaja y se quedó con el primer set

El comienzo del encuentro mostró bastante paridad, con ambos tenistas sólidos cuando tuvieron que sacar y sin conceder oportunidades durante los primeros juegos. La situación cambió en el quinto game, cuando Sakamoto consiguió el primer quiebre del partido.

El japonés aprovechó ese envión para tomar el control y volvió a romper el servicio de Trungelliti en el noveno juego. Con esas dos ventajas, cerró la primera manga por 6-3 y quedó a un set de avanzar a la siguiente instancia.

El argentino necesitaba reaccionar y logró hacerlo en el segundo parcial. Trungelliti elevó su nivel, encontró mejores respuestas desde el fondo de la cancha y consiguió ponerse 5-3 arriba, quedando a un solo game de llevar la definición al tercer set.

El argentino estuvo cerca de forzar el desempate

Cuando parecía que Trungelliti tenía todo encaminado para extender el partido, Sakamoto encontró una última reacción. El japonés recuperó el quiebre y, a partir de allí, encadenó una serie de cuatro juegos consecutivos que terminaron sentenciando el encuentro.

El argentino no pudo sostener la ventaja que había conseguido y terminó cediendo el segundo set por 7-5. De esta manera, Sakamoto selló su clasificación y dejó a Trungelliti sin continuidad en el torneo.

Para el japonés, la victoria tiene un valor especial, ya que ingresó al cuadro principal desde la fase clasificatoria. Ahora tendrá un desafío de mayor exigencia en la segunda ronda, donde se medirá con el ruso Andrey Rublev, ubicado en el puesto 23 del ranking.

El Masters de Shanghái, octavo torneo de esta categoría en la temporada, también tendrá presencia argentina durante los próximos días. Este jueves será el turno de Facundo Díaz Acosta, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo.

Los argentinos tendrán como rivales a Nuno Borges, Ilia Simakin, Hamad Medjedovic, Pablo Carreño Busta, Marcos Giron y Nicolás Mejía, respectivamente, en busca de seguir avanzando en el certamen asiático.