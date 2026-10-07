Uno Santa Fe | Ovación | Trungelliti

Trungelliti quedó eliminado en su estreno en el Masters de Shanghái

El argentino no pudo ante el japonés Rei Sakamoto, perdió 6-3 y 7-5 y quedó afuera del torneo en la primera ronda.

Ovación

Por Ovación

7 de octubre 2026 · 16:27hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
Trungelliti quedó eliminado en su estreno en el Masters de Shanghái

Marco Trungelliti no pudo avanzar en el Masters de Shanghái. El argentino, ubicado en el puesto 90 del ranking ATP, cayó este miércoles frente al japonés Rei Sakamoto por 6-3 y 7-5, en un partido que se extendió durante una hora y 28 minutos y marcó su debut y despedida del certamen.

LEER MÁS:

Sakamoto tomó ventaja y se quedó con el primer set

El comienzo del encuentro mostró bastante paridad, con ambos tenistas sólidos cuando tuvieron que sacar y sin conceder oportunidades durante los primeros juegos. La situación cambió en el quinto game, cuando Sakamoto consiguió el primer quiebre del partido.

El japonés aprovechó ese envión para tomar el control y volvió a romper el servicio de Trungelliti en el noveno juego. Con esas dos ventajas, cerró la primera manga por 6-3 y quedó a un set de avanzar a la siguiente instancia.

El argentino necesitaba reaccionar y logró hacerlo en el segundo parcial. Trungelliti elevó su nivel, encontró mejores respuestas desde el fondo de la cancha y consiguió ponerse 5-3 arriba, quedando a un solo game de llevar la definición al tercer set.

El argentino estuvo cerca de forzar el desempate

Cuando parecía que Trungelliti tenía todo encaminado para extender el partido, Sakamoto encontró una última reacción. El japonés recuperó el quiebre y, a partir de allí, encadenó una serie de cuatro juegos consecutivos que terminaron sentenciando el encuentro.

El argentino no pudo sostener la ventaja que había conseguido y terminó cediendo el segundo set por 7-5. De esta manera, Sakamoto selló su clasificación y dejó a Trungelliti sin continuidad en el torneo.

Para el japonés, la victoria tiene un valor especial, ya que ingresó al cuadro principal desde la fase clasificatoria. Ahora tendrá un desafío de mayor exigencia en la segunda ronda, donde se medirá con el ruso Andrey Rublev, ubicado en el puesto 23 del ranking.

El Masters de Shanghái, octavo torneo de esta categoría en la temporada, también tendrá presencia argentina durante los próximos días. Este jueves será el turno de Facundo Díaz Acosta, Camilo Ugo Carabelli, Thiago Tirante, Mariano Navone, Sebastián Báez y Juan Manuel Cerúndolo.

Los argentinos tendrán como rivales a Nuno Borges, Ilia Simakin, Hamad Medjedovic, Pablo Carreño Busta, Marcos Giron y Nicolás Mejía, respectivamente, en busca de seguir avanzando en el certamen asiático.

Trungelliti Masters Shanghai estreno
Noticias relacionadas
la intimidad del ultimo viaje de messi: sus companeros le cantaron para que continue

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

russell largara ultimo en singapur y su pelea por el titulo suma otro duro golpe

Russell largará último en Singapur y su pelea por el título suma otro duro golpe

paredes, en duda para instituto: arruabarrena evalua darle descanso al capitan de boca

Paredes, en duda para Instituto: Arruabarrena evalúa darle descanso al capitán de Boca

la emocion de la madre de messi despues del adios de lionel: ya paso lo peor

La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: "Ya pasó lo peor"

Lo último

Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como el mejor jugador de la historia

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como "el mejor jugador de la historia"

Último Momento
Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Unión confirmó la renovación de Lucas Meuli

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Alerta amarilla por tormentas en Santa Fe: se oscureció la ciudad y anticipan lluvia, ráfagas y posible granizo

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como el mejor jugador de la historia

Nico Paz despidió a Messi y lo definió como "el mejor jugador de la historia"

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

Nicolás Otamendi se retiró de la Selección junto a Messi

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Diputados: dictamen clave para las cooperativas

Ovación
Messi confirmó su adiós a la Selección: Ya extraño ponerme la celeste y blanca

Messi confirmó su adiós a la Selección: "Ya extraño ponerme la celeste y blanca"

La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: Ya pasó lo peor

La emoción de la madre de Messi después del adiós de Lionel: "Ya pasó lo peor"

Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: Todo mi respeto

Cristiano Ronaldo saludó a Messi tras su despedida de Argentina: "Todo mi respeto"

Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: Siempre te lleva a dar un poco más

Tagliafico habló sobre Messi tras su despedida: "Siempre te lleva a dar un poco más"

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

La intimidad del último viaje de Messi: sus compañeros le cantaron para que continúe

Policiales
Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Murió Franco Calabrese, el joven de 22 años baleado en la cabeza en su barbería del barrio San Martín

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Dramático episodio en Santo Tomé: un hombre baleado rompió la puerta de una casa con un hacha para refugiarse de sus atacantes

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Conducción peligrosa y ataque de furia: lo aprehendieron en un control y rompió billetes de 100 dólares delante de los policías

Escenario
Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Flavio Mendoza revoluciona Santa Fe con la llegada de La Cúpula

Pimpinela vuelve a Santa Fe con Noticias del Amor

Pimpinela vuelve a Santa Fe con "Noticias del Amor"

The King: Michael Jackson Live Experience llega a Santa Fe con un show deslumbrante

"The King: Michael Jackson Live Experience" llega a Santa Fe con un show deslumbrante

Fluya: la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

"Fluya": la primera Feria del Libro Usado y Antiguo de Santa Fe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe

28° Encuentro Multimarcas: clásicos, motos y colectivos históricos se exhibirán en la Basílica de Guadalupe