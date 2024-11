Tucumán Lawn Tennis se consagró como el mejor equipo del país

En la Caldera del Parque 9 de Julio, ante un gran marco de público, Tucumán Lawn Tennis, el campeón del Torneo del Interior venció al ganador del Top 12 de Buenos Aires, Alumni, por 22 a 17, y se consagró campeón del Nacional de Clubes que organiza la Unión Argentina de Rugby. El ex medio apertura de Los Pumas, Nicolás Sánchez, fue el autor de un tres penales, una conversión y un drop para el campeón del Regional del NOA.

El campeón del Interior derrotó al de la URBA

En una final vibrante, Tucumán Lawn Tennis se impuso ante Alumni por 22 a 17 y se coronó campeón por primera vez en su historia del Nacional de Clubes Copa VISA Banco Macro. Los Benjamines, de la mano de Nicolás Sánchez cerraron una temporada histórica que incluyó títulos en el Torneo del Interior Copa Zurich, el Regional NOA y el reciente Nacional de Clubes. Lawn Tennis se convirtió en el primer equipo tucumano en alzar el trofeo, algo que no pudieron realizar Universitario (2023), Los Tarcos (2004) y Tucumán Rugby (1993 y 2007). Además, es la primera vez que el título se lo queda el interior en 13 años, tras la conquista de Duendes en 2011.

El partido se jugó como una verdadera final. Con mucho calor como contexto especial, ambos elencos dieron lo mejor de sí en una batalla de 80 minutos que se definió recién sobre el final del encuentro. Alumni arrancó mejor con el maul como herramienta principal y se puso arriba con un try por esa vía de Franco Battezzati. Sin embargo, el local no sintió el cimbronazo y con una conquista inmediata de Joaquín Lopez Islas dio vuelta el tanteador rápidamente. Con un penal por lado ambos equipos se fueron al descanso con la sensación de no haber mostrado todo y con un resultado (10 a 8 en favor del local) que dejaba abierto lo que podría ocurrir en la segunda mitad.

Tucumán2.jpg El exPuma Nicolás Sánchez, tuvo un papel protagónico en el triunfo ante Alumni. Prensa UAR

En el complemento, el juego ganó en dramatismo y Nicolás Sánchez se batió a duelo con su amigo Santiago González Iglesias. El fullback de Alumni puso arriba a su equipo con tres penales, pero cuando parecía que la copa se volvía para Buenos Aires, el 10 tucumano tuvo la última palabra y con dos penales, el segundo en tiempo cumplido, sentenció la historia para la algarabía de un club que tuvo una temporada inolvidable y que la coronó de manera merecida con el título del mejor equipo del país.

Tucumán3.jpg Los campeones del torneo de la URBA, cayeron en la Caldera del Parque 9 de Julio, ante el ganador del Interior. Prensa UAR

Síntesis:

Tucumán Lawn Tenis 22- Alumni 17

Tucumán Lawn Tennis: 1. Santiago Bellagamba, 2. Mariano Barrionuevo, 3. Rodrigo Navarro, 4. Juan Cruz Calliera, 5. Tomás Argüello, 6. Pedro Bottini, 7. Ignacio Manino, 8. Miguel Mukdise , 9. Joaquín López Islas, 10. Nicolás Sánchez, 11. Lucas Solimo, 12. José Gianotti, 13. Stefano Ferro, 14. Facundo Novillo y 15. Santiago Rez Masud (capitán).

Ingresaron: 16. Mariano Bustamante, 17. Luis Salazar, 18. Agustín Iglesias, 19. Luciano Casañas, 20. Stefano Jogna Prat, 21. Santiago Sáleme, 22. Juan Manino, 23. Matías Ferro. Entrenador: Álvaro Tejeda

Exalumnos: 1. Federico Lucca, 2. Thomas Bivort (capitán), 3. Bautista Vidal, 4. Manuel Mora, 5. James Alduncin, 6. Ignacio Cubilla, 7. Patrick Anderson, 8. James Montagner, 9. Thomas Passerotti, 10. Joaquín Díaz Luzzi, 11. Visitante González, 12. Franco Battezzati, 13. Tomás Cubilla, 14. Ramón Fuentes y 15. Santiago González Iglesias.

Ingresaron: 16. Maximus Castrillo, 17. Antonio Wagener, 18. Thomas Rapetti, 19. Bernard Quaranta, 20. Nicholas Promanzio, 21. Santiago Ambroa, 22. Cruz González Bibolini y 23. Filippo Testoni. Entrenador: Rodrigo Jiménez Salice y Hernán Ballatore

Primer Tiempo: 12m try de Franco Battezzati (A), 16m try de Joaquín López Islas convertido por Nicolás Sánchez (T), 25m penal de Joaquín Díaz Luzzi (A), 29m penal de Nicolás Sánchez (T),

Parcial: Tucumán LT 10-8 Alumni

Segundo Tiempo: 7m drop de Nicolás Sánchez (T), 20m penal de Santiago González Iglesias (A), 24m penal de Santiago González Iglesias (A), 29m penal de Santiago González Iglesias (A), 32m penal de Nicolás Sánchez (T), 40m penal de Nicolás Sánchez (T),

Incidencias: 5m PT Amarilla para Santiago González Iglesias (A), 18m PT Amarilla para Alejo González (A), 39m PT Amarilla para Rodrigo Navarro (T).

Cancha: Tucumán Lawn Tennis Club.

Referee: Juan Manuel López (Córdoba).