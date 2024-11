Empezó la cuenta regresiva para el Seven de la República 2024

La 40° edición del tradicional Seven de la República se disputará el próximo 7 y 8 de diciembre en el Plumazo del CAE y en la Tortuguita de Rowing

Santa Fe será uno de los protagonista del tradicional Seven de la República.

Comenzó la cuenta regresiva para una nueva edición del tradicional Seven de la República. Se trata de la 40° edición del certamen de juego reducido masculino, y la octava del certamen femenino, los cuales se disputarán en Paraná el próximo sábado 7 y domingo 8 de diciembre próximos. El próximo jueves 21 de noviembre se realizará la presentación oficial en la vecina capital provincial.

El Seven de la República: marca registrada de Paraná

La 40° edición del Seven de la República masculino y la octava del certamen femenino se disputarán el 7 y 8 de diciembre en la sección El Plumazo del Club Atlético Estudiantes y en la Tortuguita del Paraná Rowing Club, ambas instituciones ubicadas en el ingreso a la capital entrerriana. La tradicional competencia de juego reducido es organizada por la Unión Entrerriana con el soporte de la Unión Argentina de Rugby.

El Seven de la República es una inmejorable oportunidad para despedir el año rugbístico, pero también es una gran propuesta para que los seleccionados de las Uniones provinciales compartan experiencias y se viva un muy lindo clima de camaradería. En la última edición, Buenos Aires se quedó con toda la gloria, al doblegar en el cotejo decisivo a Entre Ríos por 26 a 5, mientras que el equipo femenino de la URBA obtuvo por tercer año consecutivo el título al imponerse agónicamente a Tucumán en la final por 12 a 10.

En una conferencia de prensa que se realizará en el Centro Provincial de Convenciones, el jueves 21 de noviembre, a partir de las 20, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del 40° Seven de la República y el 8° Seven Femenino de la República. El lanzamiento estará encabezado por autoridades provinciales, municipales, de la Unión Argentina de Rugby, la Unión Entrerriana de Rugby, y allegados a la gran cita del juego reducido.

Seven2.jpg El Seven de la República se disputará el 7 y 8 de diciembre en el CAE y en Rowing de Paraná. Gentileza Jano Concerliani

La llegada del Seven de la República a Paraná

Se viene el Seven de la República 2024 y es siempre bueno recordar que a fines de la década del 80 con el liderazgo de dos grandes dirigentes, que habían armado en Paraná un grupo de personas que diagramaba y ejecutaba con éxitos distintos formatos de torneos de rugby, entre ellos los Seven. Por tal motivo, fueron convocados en 1987 por la UAR para hacerse cargo de la mesa del Seven de la República que ese año se hizo íntegramente en las antiguas instalaciones del Buenos Aires Cricket & Rugby Club, enfrente mismo de Campo de Mayo.

Con la jefatura de Eduardo Guillermo Tenca, por entonces presidente de la Unión Entrerriana, y el periodista Manuel Arrías, fueron y concretaron con éxito aquella misión. Al poco tiempo y debido a la gran amistad que los unía a la Gata Tenca y a Paco Arrías, Eduardo dijo "acompañame a Buenos Aires, vamos a traer el Seven de la República a Paraná”, y allá fueron. Volvieron con la misión de realizar el torneo cuando nadie lo quería, y un gran éxito coronó aquella edición en donde la Unión de Rugby de Cuyo se consagró campeón.