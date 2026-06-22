Unión abre una puerta que parecía cerrada: va por Nacho Malcorra

El nombre de Ignacio Malcorra reapareció con fuerza en el radar de Unión. Dejó una huella imborrable durante su paso por Santa Fe, no será tenido en cuenta en Independiente y desde el Tatengue analizan la posibilidad de concretar un regreso.

Cada mercado de pases trae consigo un nombre que despierta la nostalgia del hincha de Unión . Esta vez no se trata de un rumor más. Ignacio Malcorra aparece nuevamente en el horizonte rojiblanco y, por primera vez en mucho tiempo, las condiciones parecen más favorables para pensar en su regreso.

El volante ofensivo de 38 años quedó relegado en Independiente, donde no entraría en los planes de Gustavo Quinteros para la próxima temporada. Ante ese escenario, Unión comenzó a moverse para conocer las condiciones de una posible incorporación, según reflejaron en Radio Gol (FM 96.7).

El jugador que marcó una época en Unión

Hablar de Malcorra es hablar de uno de los futbolistas más determinantes que tuvo Unión en la última década.

Llegó en 2014 y rápidamente se convirtió en el conductor futbolístico del equipo. Entre la Primera Nacional y la Primera División disputó 68 encuentros, convirtió 17 goles y entregó 17 asistencias oficiales, aunque su influencia en el juego fue mucho más allá de las estadísticas.

Su temporada 2015 quedó grabada en la memoria tatengue: nueve goles y nueve asistencias en Primera División, siendo la gran figura del equipo que peleó por ingresar a las copas internacionales.

En 2016 mantuvo un altísimo nivel y eso le abrió las puertas del fútbol mexicano, cuando Unión concretó su venta al Tijuana.

Una carrera que siguió creciendo de Nacho Malcorra

Después de su salida de Santa Fe, Malcorra desarrolló una extensa trayectoria internacional. Pasó por Tijuana y Pumas de México, regresó al país para jugar en Lanús y luego encontró su lugar en Rosario Central, donde alcanzó algunos de los mayores éxitos de su carrera.

Con el Canalla fue campeón de la Copa de la Liga 2023 bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y volvió a festejar un título en 2025 con Ariel Holan al frente del equipo.

Su gran rendimiento en Rosario lo llevó a Independiente durante 2026, aunque su estadía en Avellaneda estaría próxima a concluir.

Un regreso que siempre estuvo pendiente de Malcorra a Unión

Cada vez que se abría un libro de pases, el nombre de Malcorra aparecía asociado a Unión. Sin embargo, distintas circunstancias deportivas y económicas impidieron que la operación avanzara.

Ahora el escenario parece diferente. El futbolista busca continuidad, Independiente no lo tendría en consideración y Unión necesita sumar experiencia y jerarquía para afrontar la segunda parte de la temporada.

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Además, existe un vínculo especial que nunca se rompió entre el jugador y la institución donde vivió uno de los mejores momentos de su carrera.

Mientras tanto, la dirigencia continúa trabajando en varios frentes del mercado. Pero en Santa Fe saben que la vuelta de Malcorra tendría un impacto que excedería lo futbolístico: significaría el regreso de uno de los últimos grandes ídolos que vistieron la camiseta rojiblanca.