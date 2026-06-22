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Changuito a medias y más deuda: la radiografía de un consumo en crisis

Un informe de la UNC y datos del Indec revelan que el consumo en supermercados arrastra una fuerte caída mientras crece el fiado y la deuda

22 de junio 2026 · 09:27hs
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Menos changuito y más deuda: la radiografía de un consumo en crisis

Menos changuito y más deuda: la radiografía de un consumo en crisis

La crisis económica transforma las estrategias de subsistencia de las familias argentinas. Entre la persistente caída de las ventas en supermercados respecto a niveles de 2023 y la alarmante necesidad de recurrir al fiado o a préstamos bancarios, el consumo actual se sostiene bajo una estructura de deuda.

El bolsillo de los argentinos sigue mostrando las secuelas de un reordenamiento económico que se siente, en primer lugar, en las góndolas. Las estrategias de los hogares para sostener el día a día se han transformado radicalmente, moviéndose entre la caída del consumo real y un endeudamiento creciente para cubrir lo básico.

La brecha del consumo: estabilización baja pero lejos de los niveles previos

Según los últimos datos de la Encuesta de Supermercados del Indec correspondientes a abril de 2026, las ventas (en su serie desestacionalizada) mostraron un leve respiro mensual con un incremento de 0,8%. Sin embargo, la foto general sigue siendo contractiva: el mes registró una caída interanual de 2,8%.

Lo más preocupante aparece al mirar el mediano plazo. El nivel de ventas actual apenas empata el promedio de 2025 y sostiene una dura caída de 10,4% si se lo compara con el promedio de 2023. Esto demuestra que, más allá de oscilaciones mensuales puntuales, el volumen de compra en los canales masivos arrastra un piso significativamente más bajo.

El refugio en el fiado y el financiamiento

¿Cómo se traduce esta pérdida de capacidad de compra en la vida cotidiana? No solo se compra menos, sino que se paga como se puede. Un reciente informe del Observatorio Social y Cultural de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) expone con crudeza el cambio de comportamiento financiero de las familias en los últimos años.

El estudio advierte que entre 2021 y 2025, la proporción de hogares que debió recurrir a la compra en cuotas o al "fiado" saltó de 51% a 61,9%. Es decir, casi dos de cada tres hogares necesitan financiamiento comercial para acceder a bienes básicos.

El dato más alarmante del informe de la UNC revela que, en ese mismo período, el porcentaje de personas que solicitaron préstamos formales a bancos o financieras se duplicó, evidenciando que el financiamiento informal ya no da abasto y se traslada al sistema financiero tradicional como un mecanismo de auxilio urgente.

Dos caras de la misma moneda

Ambos indicadores se complementan para explicar el escenario actual. La caída de 10,4% en las ventas de supermercados respecto a 2023 no fue más profunda precisamente porque las familias estiraron sus ingresos a través del endeudamiento.

Hoy, la leve estabilidad que el Indec detecta mes a mes se sostiene sobre una estructura de consumo debilitada, donde el pago en efectivo o en un solo pago pierde terreno frente a las cuotas, el fiado y el crédito bancario como salvavidas para llegar a fin de mes.

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