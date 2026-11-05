Un gesto que trasciende la rivalidad: Las Palmas vestirá los colores de Tenerife en homenaje a Jesús de Miguel

El conjunto español dejará de lado su tradicional camiseta amarilla y utilizará los colores de su clásico rival para recordar al delantero fallecido a los 30 años.

El fútbol español protagonizará una de esas escenas que demuestran que hay sentimientos que están por encima de cualquier rivalidad. La Unión Deportiva Las Palmas anunció que cambiará sus tradicionales colores para su próximo compromiso frente a Eldense. La iniciativa tiene un motivo profundamente emotivo: homenajear a Jesús de Miguel, el futbolista que falleció tras un choque durante un partido.

Las Palmas dejará de lado el amarillo para recordar al delantero

El próximo domingo 8 de noviembre, Las Palmas saltará al campo con una camiseta azul y blanca, los colores que identifican históricamente al Tenerife, su máximo rival. Una decisión que rompe con la tradicional rivalidad entre ambas instituciones y transforma un partido de la Segunda División española en un homenaje especial.

La institución confirmó la iniciativa a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen del plantel con la indumentaria elegida y un mensaje cargado de sentimiento: «Este domingo va por ti, Jesús». Además, acompañó la publicación con otra frase contundente: «Este domingo, nuestros colores son estos, en homenaje a Jesús de Miguel».

El gesto está dedicado al delantero de 30 años, cuya muerte conmocionó al fútbol español y generó numerosas muestras de dolor y solidaridad.

La trágica muerte de Jesús de Miguel que conmocionó al fútbol español

El futbolista falleció el domingo pasado luego de protagonizar un violento choque con Jesús Owono, arquero del Andorra. El episodio ocurrió cuando De Miguel intentó despejar una pelota en la mitad de la cancha y recibió un impacto de la rodilla del guardameta en la zona del tórax.

La noticia provocó una profunda conmoción en el ambiente futbolístico. Desde el Andorra también expresaron sus condolencias y acompañaron a los seres queridos del delantero con un mensaje institucional: «Enviamos nuestro más sentido pésame a su familia, amigos, compañeros y a toda la familia blanquiazul. Les acompañamos en el dolor y les trasladamos todo nuestro cariño y apoyo en estos momentos tan difíciles».

El encuentro entre Las Palmas y Eldense se disputará este domingo 8 de noviembre, desde las 14.30 (hora argentina), por la fecha 13 de la Segunda División española. El conjunto visitante, además, tiene como nuevo propietario mayoritario a Lionel Messi.