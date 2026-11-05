Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: el sector de Interlagos al que Colapinto deberá estar atento

Franco regresa al escenario del GP de Brasil, donde protagonizó un fuerte despiste en la Sprint de 2025. La curva de Senna será uno de los puntos a observar.

Franco Colapinto afrontará este fin de semana un nuevo desafío en la Fórmula 1 con el regreso al circuito de Interlagos. El piloto argentino volverá a una pista que le dejó un recuerdo complicado en 2025, cuando un accidente durante la carrera Sprint lo obligó a abandonar. Hay un sector en particular que concentrará su atención.

LEER MÁS: La última carta que prepara Alpine para revertir la sanción a Franco Colapinto en México

La S de Senna, el lugar donde Colapinto sufrió el accidente en 2025

El episodio ocurrió durante la séptima vuelta de la Sprint del Gran Premio de Brasil del año pasado, en la famosa curva conocida como la «S» de Senna. Colapinto transitaba una competencia accidentada y se encaminaba a ocupar el duodécimo puesto cuando una serie de despistes modificó por completo el desarrollo de la prueba.

Todo había comenzado en el giro anterior, cuando Oscar Piastri, de McLaren, y Nico Hülkenberg, entonces representante de Stake —actual Audi—, perdieron el control de sus monoplazas en el mismo sector. La situación también terminó involucrando al argentino y al australiano, quienes no pudieron continuar debido a los daños que sufrieron sus respectivos autos.

El trazado brasileño se convirtió entonces en escenario de una secuencia de incidentes que obligó a extremar las medidas de seguridad. La acumulación de vehículos afectados y las condiciones de la pista generaron preocupación entre los equipos y la dirección de carrera.

Bandera roja y una Sprint que terminó con Norris como ganador

La gravedad de lo sucedido motivó primero el ingreso del auto de seguridad, con el objetivo de neutralizar la competencia y permitir que los pilotos restantes circularan con mayores garantías.

Sin embargo, la situación llevó a los comisarios deportivos a mostrar la bandera roja en la séptima vuelta. La prueba quedó interrumpida para facilitar el retiro de los autos accidentados y comprobar que el circuito estuviera nuevamente en condiciones de recibir a los competidores.

Una vez reanudada la actividad, Lando Norris terminó quedándose con la victoria de aquella Sprint brasileña, marcada por los múltiples despistes y los abandonos.

Ahora, Colapinto tendrá una nueva oportunidad en Interlagos. El recuerdo de aquel episodio estará presente, aunque el objetivo será pasar página, completar un fin de semana competitivo y evitar complicaciones en uno de los sectores más exigentes del circuito paulista.