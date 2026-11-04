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Jesús Owono habló tras la muerte de De Miguel: "Son los días más difíciles de mi vida"

El arquero del Andorra expresó su dolor por el fallecimiento del delantero del Tenerife, con quien protagonizó el choque durante un partido.

Ovación

Por Ovación

4 de noviembre 2026 · 14:26hs
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Jesús Owono habló tras la muerte de De Miguel: Son los días más difíciles de mi vida

La muerte de Jesús de Miguel generó una profunda conmoción en el fútbol español y dejó un fuerte impacto en quienes estuvieron presentes durante el episodio. En ese contexto, Jesús Owono, arquero del FC Andorra, publicó un comunicado en el que manifestó su tristeza por lo ocurrido y se refirió al difícil momento personal que atraviesa tras el fallecimiento del atacante.

LEER MÁS: Tragedia de Jesús de Miguel: qué consecuencias penales y deportivas podría enfrentar Jesús Owono

El dolor de Owono tras el fallecimiento del delantero

A través de un mensaje difundido por las redes oficiales de su equipo, el guardameta expresó la dimensión de su angustia y reconoció que todavía intenta asimilar lo sucedido. “Estos están siendo los días más difíciles de mi vida”, manifestó.

En la misma declaración, el futbolista reconoció las dificultades que enfrenta para encontrar explicaciones ante la tragedia. “Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado. Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús”, sostuvo.

Owono también dedicó unas palabras a los familiares y allegados del delantero, y remarcó que sus pensamientos están puestos en quienes atraviesan el duelo. “Pienso en él, en su familia y en todas las personas que lo querían”, expresó.

Por último, el arquero reconoció que deberá afrontar distintas cuestiones vinculadas con el episodio, aunque aclaró que actualmente no logra concentrarse en otra cosa que no sea la muerte de su colega.

“Sé que habrá muchas cuestiones que abordar, afrontaré lo que venga con todo el respeto. Pero ahora mismo, sinceramente, no puedo pensar en otra cosa que en Jesús y en el dolor que estamos viviendo. Descansa en paz, Jesús”, concluyó.

Cómo ocurrió el episodio y qué medidas tomó el fútbol español

El dramático episodio tuvo lugar durante el partido entre el FC Andorra y el Tenerife. En una acción de juego, De Miguel sufrió un fuerte impacto con Owono y cayó inconsciente sobre el campo. Aunque recibió asistencia médica, fue trasladado a un hospital, donde murió horas después.

En medio del dolor por lo ocurrido, el plantel del Andorra realizó este miércoles un minuto de silencio antes de iniciar su entrenamiento. Owono, por su parte, no estuvo presente en la práctica.

Además, se confirmó la suspensión de dos partidos correspondientes a la decimotercera jornada de la Segunda División española. Se trata de los encuentros entre Granada y Tenerife, previsto para el sábado 7 de noviembre en el estadio Los Cármenes, y Andorra frente a Mallorca, que debía jugarse el domingo 8 en el Estadi de la FAF.

Las decisiones se tomaron en señal de respeto y acompañamiento ante una tragedia que conmocionó al fútbol español y que mantiene en duelo a los protagonistas y sus respectivos clubes.

Jesús Owono
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