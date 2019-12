Un jugador de Primera deberá ir preso por violación

La Suprema Corte de Justicia Bonaerense ratificó es miércoles la condena a seis años y medio de cárcel efectiva para el exfutbolista de Independiente y Temperley Alexis Zárate por la violación de Giuliana Peralta, la que fuera novia del por entonces compañero suyo en el Rojo, Martín Benítez. Se pedirá su detención el jueves.

Mientras era jugador del Gasolero en 2017, fue condenado por abuso sexual agravado y luego emigró a FK Liepāja de Letonia, pero tuvo que volver a la Argentina en 2018 por pedido de la Justicia. Hasta que la condena no quede firme, el abogado de Zárate pidió que el defensor pueda quedar en libertad aunque no podrá salir del país no acercarse a menos de 500 metros de la víctima.