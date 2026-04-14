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Unión vuelve al lugar en el que mejor y más cómodo se siente

Este viernes, Unión recibe a Newell's, volviendo a jugar en el estadio 15 de Abril, en donde está invicto y con una efectividad del 66,6%

Ovación

Por Ovación

14 de abril 2026 · 11:24hs
Unión vuelve al 15 de Abril

UNO Santa Fe | José Busiemi.

Unión vuelve al 15 de Abril, en donde está invicto en este Torneo Apertura.

Quedan tres fechas para el final de la etapa regular del Torneo Apertura. Y este viernes desde las 20.30, Unión recibirá a Newell's, obligado a ganar para continuar en zona de clasificación.

Unión y su confiabilidad jugando como local

Y es que el Tate arrancó la fecha anterior 4° en la Zona A y con la derrota ante Estudiantes quedó 6°. Por lo cual, no hay margen de error y ante Newell's necesita obtener un triunfo.

La buena noticia es que el partido se jugará en el estadio 15 de Abril en donde el Tate se siente muy cómodo. Al punto tal, que el Rojiblanco está invicto jugando ante su gente.

El elenco conducido por Leonardo Madelón disputó seis partidos, obteniendo tres victorias y tres empates. De esta manera, sumó 12 puntos sobre 18, alcanzando una efectividad del 66,6% y con una diferencia de gol de +7.

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El Tate venció 4-0 a Gimnasia de Mendoza, 1-0 a Aldosivi y 2-0 a Deportivo Riestra. En tanto que igualó 0-0 con Platense, también 0-0 contra San Lorenzo y 1-1 con Boca.

En los seis partidos, el Tate apenas recibió un gol, que fue el empate ante Boca, manteniendo la valla invicta en los cinco encuentros restantes.

Así las cosas, el Rojiblanco, está entre los cinco equipos con mayor efectividad jugando como local, superado por River (80%) Argentinos (75%) y Vélez (72%) mientras que Independiente Rivadavia (66,6%) tiene la misma eficacia que el Tate

Unión 15 de Abril local
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