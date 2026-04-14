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¿Quién será el nuevo DT de Inter Miami tras la renuncia de Mascherano?

Inter Miami se quedó sin DT y ya trabaja en su reemplazo tras la renuncia de Javier Mascherano. ¿Quién es el argentino que asume interinamente?

14 de abril 2026 · 16:42hs
¿Quién será el nuevo DT de Inter Miami tras la renuncia de Mascherano?

Inter Miami se quedó sin entrenador y ya trabaja en su reemplazo tras la renuncia de Javier Mascherano, quien dejó el cargo por motivos personales. La dirigencia de las Garzas busca una resolución rápida mientras Ángel Guillermo Hoyos asumirá de manera interina.

Un argentino asume como DT interino de Inter Miami

El club apunta a nombres con algún vínculo con Lionel Messi, y entre ellos aparece Xavi Hernández, excompañero del argentino en Barcelona y actualmente sin equipo; también surge Marcelo Gallardo, quien mantiene una relación cordial con el capitán de la Selección, aunque sin haber compartido plantel.

Otra alternativa es Hernán Crespo, excompañero de Messi en la Selección argentina durante el Mundial de Alemania 2006, en el que quedaron eliminados en cuartos de final ante el local, y la Copa América de Venezuela 2007, en la que cayeron en la final ante Brasil por 3-0.

A su vez, Martín Palermo también figura en la carpeta tras haber coincidido con la ‘Pulga’ en Sudáfrica 2010. Más complejo es el caso de Ernesto Valverde, quien tiene contrato con el Athletic Club hasta el final de la temporada.

En paralelo, hay otros candidatos sin vínculo directo con Messi: Matías Almeyda aparece como una opción libre tras su paso por el Sevilla; Xabi Alonso, quien priorizaría continuar en el fútbol europeo; y Gareth Southgate, que cuenta con el respaldo de David Beckham, uno de los principales dirigentes del club.

En este contexto, Hoyos tomó el mando del equipo de manera provisoria. El argentino, de 62 años, se desempeñaba como Director Deportivo y ahora ocupará el lugar de Mascherano.

Inter Miami Javier Mascherano Hoyos
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