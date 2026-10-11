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Un necesitado Platense recibe a Argentinos en el interzonal

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan, desde las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 12 del Torneo Clausura

11 de octubre 2026 · 09:10hs
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Un necesitado Platense recibe a Argentinos en el interzonal

Platense y Argentinos Juniors se enfrentan este domingo, desde las 17, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la fecha 12 del Torneo Clausura. El encuentro, correspondiente al Interzonal, será televisado por ESPN Premium y tendrá a Nicolás Ramírez como árbitro principal, mientras que Juan Pafundi estará a cargo del VAR.

El "Calamar" llega a este compromiso después de empatar 2-2 ante Vélez en la fecha pasada, resultado que lo dejó en el decimotercer escalón de la Zona A, con 10 puntos. Por eso, buscará aprovechar la localía para volver a sumar de a tres y acercarse a los puestos de clasificación a los octavos de final.

Por su parte, Argentinos llega como líder de la Zona B, con 21 puntos, luego de haber vencido a Tigre por 1-0 en su última presentación. El "Bicho" buscará conseguir un nuevo triunfo que le permita mantenerse en lo más alto de su zona y continuar como uno de los protagonistas del campeonato.

Además, el conjunto de La Paternal se ubica en el tercer puesto de la Tabla Anual, con 58 puntos, apenas dos unidades por debajo del líder Independiente Rivadavia, por lo que buscará una victoria que le permita acercarse a la cima de la tabla.

Probables formaciones de Platense y Argentinos

Platense: Juan Pablo Cozzani; Tomás Silva, Víctor Cuesta, Ignacio Vázquez, Juan Saborido; Martín Barrios, Pablo Ferreira; Gastón Togni, Bautista Merlini, Guido Mainero; Bruno Sepúlveda. DT: Martín Palermo.

Argentinos Juniors: Brayan Cortés; Kevin Coronel, Franco Paredes, Francisco Álvarez, Alan Núñez; Hernán López Muñoz, Kevin Gutiérrez, Nicolás Oroz; Tomás Molina, Gastón Verón y Gabriel Florentín. DT: Nicolás Diez.

Hora: 17.

Estadio: Ciudad de Vicente López.

Árbitro: Nicolás Ramírez.

VAR: Juan Pafundi.

TV: ESPN Premium.

Platense Argentinos Clausura
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