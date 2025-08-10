Uno Santa Fe | Ovación | Peñarol

Un policía uruguayo hincha de Peñarol asesinó a dos fanáticos de Nacional

Un policía hincha de Peñarol de Montevideo asesinó a dos hinchas de Nacional horas después del clásico que se disputó en el estadio Campeón del Siglo

10 de agosto 2025 · 11:30hs
Un policía hincha de Peñarol de Montevideo asesinó a dos hinchas de Nacional horas después del clásico que se disputó en el estadio Campeón del Siglo donde el aurinegro ganó 3-0.

Este sábado, Peñarol goleó 3-0 a Nacional en el clásico uruguayo que se disputó en el estadio Campeón del Siglo sin la presencia de ambas parcialidades. Sin embargo, esto no impidió que se de otro lamentable suceso trágico en el marco de esta histórica rivalidad.

Conmoción tras el clásico Peñarol-Nacional

Es que, en la localidad de Toledo en el Departamento de Canelones, un grupo de hinchas de Peñarol se reunió en una casa a ver el partido y colocaron banderas del Carbonero en los exteriores del hogar.

Finalizado el encuentro, tres hinchas de Nacional intentaron llevarse las banderas del clásico rival y se produjo una discusión que subió de tono. Entre los hinchas de Peñarol se encontraba un policía de 24 años que estaba fuera de servicio y utilizó su arma reglamentaria para abrir fuego hacia los hinchas del Bolso.

Según indica el parte policial "una vez finalizado el encuentro, llegan 2 motos ocupadas cada una por tres personas y uno de ellos esgrimiendo un arma de fuego, razón por la que el policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos. El incidente dejó como resultado a dos personas fallecidas".

Lo cierto es que una de las primeras pericias indicó que al menos una de las dos víctimas habría recibido un disparo del arma del policía.

Peñarol nacional Policial
