Franco Colapinto palpitó el regreso de la Fórmula 1: "Estoy muy emocionado"

Franco Colapinto se prepara para el regreso de la Fórmula 1, donde con su Alpine se presentará en el Gran Premio de Países Bajos.

Franco Colapinto se prepara para volver a competir en la Fórmula 1 con Alpine, tras el receso de verano, y se mostró ilusionado de cara al Gran Premio de Países Bajos, que se disputará este fin de semana en el circuito de Zandvoort.

El piloto argentino destacó el crecimiento que tuvo el equipo durante la primera mitad de la temporada y valoró que Alpine se encuentre en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores .

“Estoy muy emocionado por volver a competir tras un descanso veraniego muy necesario”, expresó Colapinto. El pilarense reconoció que el cierre de la primera parte del campeonato dejó “un sabor agridulce”, aunque remarcó que también sirvió para comprobar cuánto progresó la escudería respecto del año pasado.

“Estar luchando por el quinto puesto en el Campeonato de Constructores es algo impresionante. Todos tenemos muchas ganas de hacer un gran trabajo y asegurar ese resultado para el equipo”, señaló.

Colapinto aprovechó el receso para recargar energías

El argentino contó que sus vacaciones comenzaron más tarde que las del resto de los pilotos debido a su participación en los test de neumáticos de Pirelli en Hungría.

“Después pude relajarme de verdad y recargar las pilas tras una primera mitad de temporada realmente intensa”, explicó Colapinto, quien ahora ya tiene la mirada puesta en el regreso de la actividad oficial.

Zandvoort, un circuito que disfruta

De cara al fin de semana, Colapinto destacó que conoce y disfruta particularmente el trazado neerlandés. “Aún queda mucho camino, debemos empezar con buen pie en Zandvoort. Es un circuito que disfruto mucho y que recuerdo bien de mi paso por categorías inferiores”, manifestó.

Además, el argentino anticipó un desafío especial debido al formato Sprint que tendrá el Gran Premio. “Será interesante ver cómo se desarrolla el fin de semana. Necesitamos empezar bien el viernes por la mañana para encontrar el ritmo y correr al límite desde el principio con el objetivo de volver a entrar en el top 10”, afirmó.

La actividad comenzará este viernes con la única práctica libre y la clasificación para la carrera Sprint. El sábado se disputará la Sprint y luego tendrá lugar la clasificación para el Gran Premio. Finalmente, el domingo desde las 10 se pondrá en marcha la carrera principal.