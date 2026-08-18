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La Policía secuestró 17 armas de fuego en una semana en el departamento La Capital

Los procedimientos se realizaron entre el 10 y el 17 de agosto. Doce armas fueron incautadas en ocho intervenciones de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, que además dejaron ocho hombres aprehendidos, mientras que las otras cinco fueron encontradas en allanamientos.

18 de agosto 2026 · 18:23hs
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La Policía secuestró 17 armas de fuego en una semana en el departamento La Capital

La Policía secuestró 17 armas de fuego en una semana en el departamento La Capital

La Policía de Santa Fe secuestró 17 armas de fuego en distintos procedimientos realizados durante una semana en el departamento La Capital, en el marco de los operativos preventivos y de las investigaciones que se llevan adelante en el territorio.

Los procedimientos se realizaron entre el 10 y el 17 de agosto. Del total de armas incautadas, 12 fueron secuestradas en ocho intervenciones realizadas por la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional I, mientras que las otras cinco fueron encontradas durante allanamientos vinculados con investigaciones en curso.

En los operativos de la Agrupación Cuerpos también fueron aprehendidos ocho hombres. Entre las armas secuestradas se contabilizaron cinco pistolas, cuatro revólveres, dos carabinas y una escopeta.

Las intervenciones se produjeron en distintas circunstancias. Tres correspondieron a requisas domiciliarias, dos a situaciones de flagrancia, otras dos a chequeos policiales y una a partir del hallazgo de un arma.

Los procedimientos en Santa Fe, Santo Tomé y Rincón

El despliegue de la Agrupación Cuerpos se concentró principalmente en la ciudad de Santa Fe. Seis de los ocho procedimientos tuvieron lugar en la capital provincial, mientras que uno se realizó en Santo Tomé y otro en San José del Rincón.

En la ciudad de Santa Fe, los operativos se llevaron adelante en Las Lomitas, Guadalupe Oeste, La Guardia, Nueva Pompeya, Santa Rosa de Lima y San Lorenzo.

En Santo Tomé, la intervención se concretó en Villa Luján, mientras que en San José del Rincón tuvo lugar en Villa Añatí.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad señalaron que los resultados forman parte de una estrategia que combina presencia territorial, controles preventivos e investigación criminal.

“Esto es producto de la mayor presencia policial en calle, la proactividad de los uniformados y un plan de seguridad que ya bajó la violencia lesiva y va por la baja en los delitos predatorios y el aumento en la prevención”, sostuvo el subsecretario de Análisis Criminal, Sebastián Montenotte.

El funcionario destacó además el trabajo conjunto entre la Policía, el Ministerio Público de la Acusación y los distintos actores vinculados con la política de seguridad provincial.

“Sabemos que todavía falta mucho, pero también estamos convencidos que el camino es el correcto”, afirmó Montenotte, quien sostuvo que la gestión provincial busca mantener el despliegue policial y reforzar la prevención en los barrios y localidades del departamento La Capital.

Policía armas fuego
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