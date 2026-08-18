Jamal Musiala volvió a desplomarse en pleno partido

El futbolista alemán del Bayern Múnich sufrió un nuevo episodio durante el amistoso ante Heidenheim, apenas cuatro días después de haber tenido un desmayo frente a Leipzig.

Jamal Musiala volvió a desplomarse este martes durante un amistoso del Bayern Múnich ante Heidenheim y encendió nuevamente las alarmas.

El mediocampista alemán cayó al césped en el minuto 23 del complemento, con el encuentro 2-2, y fue rápidamente rodeado por sus compañeros.

Qué le pasó a Jamal Musiala

El futbolista había ingresado apenas ocho minutos antes desde el banco de suplentes y el lunes había realizado trabajos diferenciados del resto del plantel. Tras el episodio, Musiala logró recuperarse y se retiró del campo caminando acompañado por un médico del club.

El nuevo desmayo se produjo apenas cuatro días después del que sufrió ante RB Leipzig. En aquella oportunidad, el Bayern informó que el episodio había sido provocado por el calor y la deshidratación, en un partido disputado con temperaturas cercanas a los 33 grados.