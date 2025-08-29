Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

El jugador de Independiente fue blanco de amenazas de parte de los hinchas de Universidad de Chile, y podría pasar al Santos de Brasil de Neymar.

El mediocampista chileno de Independiente Felipe Loyola es seguido de cerca por el Santos de Brasil que en sus filas cuenta con el astro Neymar Junior.

Sin lugar a duda, el futbolista oriundo de Santiago de Chile se transformó en una de las figuras del Independiente del entrenador Julio César Vaccari que en el primer semestre deslumbró con su buen nivel pero, en esta segunda parte del año, no logra arrancar en el Torneo Clausura.

La oferta de Santos por Loyola

A la espera de que la Conmebol emita el fallo por el partido suspendido ante la Universidad de Chile y en medio de amenazas que el jugador recibió por parte de sus compatriotas, el Santos de Brasil aprovechó la situación para presentar una oferta verbal de 6 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha.

En Independiente desestimaron la oferta ya que no se fían de la forma de pago que presenta el equipo del Estado de San Pablo y, por ahora, decidieron no avanzar en la negociación.

El futbolista de 24 años llegó al ´Rojo´ en agosto del año pasado desde Huachipato de Chile y, desde su arribo, disputó 53 partidos y nueve goles. Además, se transformó en una fija de las convocatorias de la selección trasandina.