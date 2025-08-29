Uno Santa Fe | Ovación | Independiente

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

El jugador de Independiente fue blanco de amenazas de parte de los hinchas de Universidad de Chile, y podría pasar al Santos de Brasil de Neymar.

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 13:14hs
Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

El mediocampista chileno de Independiente Felipe Loyola es seguido de cerca por el Santos de Brasil que en sus filas cuenta con el astro Neymar Junior.

Sin lugar a duda, el futbolista oriundo de Santiago de Chile se transformó en una de las figuras del Independiente del entrenador Julio César Vaccari que en el primer semestre deslumbró con su buen nivel pero, en esta segunda parte del año, no logra arrancar en el Torneo Clausura.

La oferta de Santos por Loyola

A la espera de que la Conmebol emita el fallo por el partido suspendido ante la Universidad de Chile y en medio de amenazas que el jugador recibió por parte de sus compatriotas, el Santos de Brasil aprovechó la situación para presentar una oferta verbal de 6 millones de dólares por el 70 por ciento de la ficha.

En Independiente desestimaron la oferta ya que no se fían de la forma de pago que presenta el equipo del Estado de San Pablo y, por ahora, decidieron no avanzar en la negociación.

El futbolista de 24 años llegó al ´Rojo´ en agosto del año pasado desde Huachipato de Chile y, desde su arribo, disputó 53 partidos y nueve goles. Además, se transformó en una fija de las convocatorias de la selección trasandina.

Independiente Neymar Santos
Noticias relacionadas
comunicado de independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

Comunicado de Independiente: afirma tener a 25 barrabravas identificados

el increible reclamo de la confederacion brasilena por la gresca en independiente-u de chile

El increíble reclamo de la Confederación Brasileña por la gresca en Independiente-U de Chile

¿quien freno el accionar de la seguridad en la barbarie en cancha de independiente?

¿Quién frenó el accionar de la seguridad en la barbarie en cancha de Independiente?

el nuevo parte oficial de heridos y detenidos tras el caos en avellaneda

El nuevo parte oficial de heridos y detenidos tras el caos en Avellaneda

Lo último

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Último Momento
Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Ovación
¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná