Uno Santa Fe | Unión | Unión

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Mediante un video, Unión reconoció a los hinchas que viajaron a Mendoza para el cruce de Copa Argentina casi a fin de mes y casi sin un mango

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 17:27hs
El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Unión le rindió un sentido tributo a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza para el cruce de Copa Argentina ante River. El club compartió un video especial dedicado a la gente que copó la cabecera norte del estadio Malvinas Argentinas casi a fin de mes y ni mango. Una pasión que no entiende de distancias ni de bolsillos.

• LEER MÁS: Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

El gesto de los hinchas quedó plasmado en imágenes que reflejan la entrega y el amor incondicional que mantienen. Pese al paso del tiempo y a los desafíos, esa fidelidad permanece intacta, recordando que el aliento de la hinchada es un pilar fundamental.

• LEER MÁS: Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

El video no solo reconoce la presencia masiva de los simpatizantes en Mendoza, sino que también destaca la fuerza del vínculo entre el club y su gente. Cada cántico, cada bandera y cada gesto de apoyo fueron homenajeados como símbolos de una pasión que trasciende resultados y temporadas.

La dedicatoria especial de Unión a su gente

Para Unión, este tributo es un recordatorio de que los hinchas no solo acompañan desde la tribuna, sino que forman parte activa de la historia del club. La emoción del viaje a Mendoza y la demostración de compromiso incondicional reflejan cómo la hinchada tatengue sigue siendo el corazón que late junto al equipo, partido tras partido.

Unión hinchas Copa Argentina
Noticias relacionadas
las estadisticas del mano a mano entre union y river en mendoza por copa argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

A Unión siempre le faltan cinco para el peso.

A Unión siempre le faltan cinco para el peso

del blanco quiere tener rapido la revancha con union

Del Blanco quiere tener rápido la revancha con Unión

Mauro Pittón dejó su opinión después de la eliminación de Unión en Copa Argentina.

Mauro Pittón: "Tuvimos chances muy claras para llevarnos el partido en los 90 minutos"

Lo último

AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Último Momento
AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

Alcaraz aplastó a Darderi en el US Open, pero una molestia física encendió las alarmas

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Russo definió los 11 de Boca para visitar a Aldosivi con una buena noticia

Russo definió los 11 de Boca para visitar a Aldosivi con una buena noticia

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Ovación
Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Palacios apuesta por este Unión: Lo que hicimos en la cancha será valorado

Palacios apuesta por este Unión: "Lo que hicimos en la cancha será valorado"

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná