El tributo de Unión a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza

Mediante un video, Unión reconoció a los hinchas que viajaron a Mendoza para el cruce de Copa Argentina casi a fin de mes y casi sin un mango

Unión le rindió un sentido tributo a los hinchas que acompañaron en masa a Mendoza para el cruce de Copa Argentina ante River . El club compartió un video especial dedicado a la gente que copó la cabecera norte del estadio Malvinas Argentinas casi a fin de mes y ni mango . Una pasión que no entiende de distancias ni de bolsillos.

El gesto de los hinchas quedó plasmado en imágenes que reflejan la entrega y el amor incondicional que mantienen. Pese al paso del tiempo y a los desafíos, esa fidelidad permanece intacta, recordando que el aliento de la hinchada es un pilar fundamental.

El video no solo reconoce la presencia masiva de los simpatizantes en Mendoza, sino que también destaca la fuerza del vínculo entre el club y su gente. Cada cántico, cada bandera y cada gesto de apoyo fueron homenajeados como símbolos de una pasión que trasciende resultados y temporadas.

La dedicatoria especial de Unión a su gente

Para Unión, este tributo es un recordatorio de que los hinchas no solo acompañan desde la tribuna, sino que forman parte activa de la historia del club. La emoción del viaje a Mendoza y la demostración de compromiso incondicional reflejan cómo la hinchada tatengue sigue siendo el corazón que late junto al equipo, partido tras partido.