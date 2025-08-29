Uno Santa Fe | Unión | Unión

Palacios apuesta por este Unión: "Lo que hicimos en la cancha será valorado"

El volante de Unión, Julián Palacios, terminó con el lamento lógico de la eliminación de la Copa Argentina, pero sacó pecho por el duelo que se hizo ante River

29 de agosto 2025 · 16:02hs
Tras la eliminación de Unión en los penales frente a River por los octavos de final de la Copa Argentina, Julián Palacios dejó sus sensaciones sobre lo que fue la dura batalla en el Malvinas Argentinas de Mendoza. Sobre todo, la determinación para jugar de igual a igual.

El volante destacó la preparación del equipo para afrontar la definición desde los doce pasos: “Entrenamos todo y teníamos fe en nuestro arquero. Los penales a veces dependen de la suerte y esta vez no se nos dio. Más allá de la derrota, creo que lo que hicimos en el campo de juego va a ser valorado. Somos un equipo muy duro y nos sentimos así”.

Al mismo tiempo, fue autocrítico respecto al funcionamiento ofensivo: “Por ahí nos falta ser un poco más precisos arriba y terminar mejor las jugadas. Eso hay que trabajarlo y entrenarlo. En el primer tiempo nos costó amoldarnos al partido, pero en el segundo estuvimos mucho mejor. Pensamos en desgastarlos, hacerlos trabajar y creo que lo logramos”.

La reflexión de Palacios en Unión

También remarcó la unión del plantel desde la llegada del cuerpo técnico: “Desde que llegó el cuerpo técnico somos como una familia. La gente del club y mis compañeros me hicieron sentir parte de esto. Vamos a ir para adelante con todo y a morir de pie. No se la vamos a hacer fácil a nadie”.

Por último, ya con la mirada puesta en lo que viene, el mediocampista subrayó la importancia de enfocarse en el torneo de la Primera División: “Ahora hay que descansar, recargar fuerzas con la familia y prepararse para el torneo. El equipo compite y mantiene la convicción de seguir creciendo”.

