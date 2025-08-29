AmeriCup 2025: Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil protagonizarán las semifinales

Uno Santa Fe | Ovación | AmeriCup

29 de agosto 2025 · 17:59hs
La AmeriCup 2025 entró en su fase decisiva tras una jornada de cuartos de final marcada por la superioridad de los favoritos y la eliminación de históricos contendientes en la ciudad de Managua, Nicaragua. Canadá, Estados Unidos, Argentina y Brasil sellaron su pase a semifinales con actuaciones sólidas y diferencias amplias.

El conjunto canadiense no dio margen a la sorpresa y aplastó a Colombia por 94 a 56 con una defensa férrea y transiciones rápidas. Con este triunfo, se consolida como uno de los candidatos más firmes al título.

Aunque Uruguay ofreció resistencia en el primer tramo, el equipo de Estados Unidos impuso su ritmo en la segunda mitad y cerró el partido con autoridad por 83 a 70. Su poderío físico y profundidad de plantilla marcaron la diferencia.

En el duelo más parejo de la jornada, la selección argentina logró imponerse por 82 a 77 ante Puerto Rico en los minutos finales gracias a una gestión precisa del balón y una defensa ajustada. El equipo dirigido por Pablo Prigioni enfrentará a Canadá en semifinales.

El conjunto brasileño mostró su mejor versión ofensiva y neutralizó los intentos dominicanos de remontada para cerrar 94 a 82 ante República Dominicana. Con este resultado, se medirá ante Estados Unidos en la otra llave semifinal.

Así quedaron las semifinales de la Americup

– Canadá vs. Argentina (Sábado 30 de agosto, a las 21.10)

– Estados Unidos vs. Brasil (Sábado 30 de agosto, a las 17.40)

