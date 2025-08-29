¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

En el primer partido que dirigió Ezequiel Medrán, el Pulga fue al banco y lo mismo podría suceder en el partido que Colón jugará ante Defensores de Belgrano

El Pulga Rodríguez llegó a Colón para tratar de apagar el incendio . Sin estar convencidos, los dirigentes lo fueron a buscar , para ganar tiempo y tranquilizar los ánimos de los hinchas.

Luego de la derrota ante Mitre de Santiago del Estero y la salida de Andrés Yllana, la comisión directiva de Colón llegó rápidamente a un acuerdo con Luis Miguel Rodríguez.

El Pulga inició su tercer ciclo en Colón en el triunfo como local ante Almirante Brown, encendiendo la esperanza de que bajo su influencia, el equipo pudiera pelear por ingresar al Reducido.

Pero esa onda positiva se diluyó rápidamente. Y es que el Pulga fue titular en el partido siguiente ante Central Norte que Colón ganó, pero en el primer tiempo pidió el cambio debido a una lesión muscular. A partir de eso, todo cambió radicalmente.

Y es que el Sabalero encadenó cuatro derrotas consecutivas, en dos de ellas (Gimnasia de Mendoza y San Telmo) Rodríguez no estuvo por lesión y en los otros dos partidos (Gimnasia de Jujuy y Agropecuario) casi que no incidió en el juego.

Lejos de su mejor versión futbolística y sin estar en su plenitud física, Ezequiel Medrán decidió que vaya al banco en el partido ante Chacarita, ingresando a los 18' del segundo tiempo por Ignacio Lago.

Los minutos que jugó el Pulga parecieron darle la razón a Medrán, ya que le costó meterse en el partido y participar del juego, salvo por la ejecución de algunos tiros libres.

Por ello y pensando en el cotejo ante Defensores de Belgrano, se especula con que Rodríguez podría nuevamente integrar el banco de relevos.

Y si eso sucede, tendría que ver con una decisión táctica del entrenador, dado que con una semana más de trabajo y preparación, el futbolista está mejor que cuando afrontó el choque con Chacarita.

Medrán pretende un equipo intenso, que presione y ordenado tácticamente. Y es por eso que el Pulga por características no está para cumplir la función de presionar la salida del rival.

En consecuencia, habrá que esperar para saber si Medrán continúa relegando a Rodríguez al banco de relevos, para aprovechar sus virtudes en el complemento, ante rivales más desgastados.

Obviamente que la inclusión de José Barreto le da más movilidad y despliegue físico, como así también juego aéreo. Y al menos por lo que se vio en el partido ante Chacarita, el técnico parece priorizar esos aspectos.

Así las cosas, con el correr de los partidos, habrá que ver si el Pulga encaja en el esquema que elige Medrán, o si tendrá que seguir esperando su chance.