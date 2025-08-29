Uno Santa Fe | Colón | Pulga

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

En el primer partido que dirigió Ezequiel Medrán, el Pulga fue al banco y lo mismo podría suceder en el partido que Colón jugará ante Defensores de Belgrano

Ovación

Por Ovación

29 de agosto 2025 · 12:20hs
El Pulga podría continuar como suplente en el partido que Colón jugará ante Defensores de Belgrano.

Prensa Colón

El Pulga podría continuar como suplente en el partido que Colón jugará ante Defensores de Belgrano.

El Pulga Rodríguez llegó a Colón para tratar de apagar el incendio. Sin estar convencidos, los dirigentes lo fueron a buscar, para ganar tiempo y tranquilizar los ánimos de los hinchas.

El Pulga seguiría como suplente

Luego de la derrota ante Mitre de Santiago del Estero y la salida de Andrés Yllana, la comisión directiva de Colón llegó rápidamente a un acuerdo con Luis Miguel Rodríguez.

El Pulga inició su tercer ciclo en Colón en el triunfo como local ante Almirante Brown, encendiendo la esperanza de que bajo su influencia, el equipo pudiera pelear por ingresar al Reducido.

Pero esa onda positiva se diluyó rápidamente. Y es que el Pulga fue titular en el partido siguiente ante Central Norte que Colón ganó, pero en el primer tiempo pidió el cambio debido a una lesión muscular. A partir de eso, todo cambió radicalmente.

LEER MÁS: Ignacio Lago vuelve a brillar en Colón: el renacer de un jugador clave

Y es que el Sabalero encadenó cuatro derrotas consecutivas, en dos de ellas (Gimnasia de Mendoza y San Telmo) Rodríguez no estuvo por lesión y en los otros dos partidos (Gimnasia de Jujuy y Agropecuario) casi que no incidió en el juego.

Lejos de su mejor versión futbolística y sin estar en su plenitud física, Ezequiel Medrán decidió que vaya al banco en el partido ante Chacarita, ingresando a los 18' del segundo tiempo por Ignacio Lago.

Los minutos que jugó el Pulga parecieron darle la razón a Medrán, ya que le costó meterse en el partido y participar del juego, salvo por la ejecución de algunos tiros libres.

LEER MÁS: Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

Por ello y pensando en el cotejo ante Defensores de Belgrano, se especula con que Rodríguez podría nuevamente integrar el banco de relevos.

Y si eso sucede, tendría que ver con una decisión táctica del entrenador, dado que con una semana más de trabajo y preparación, el futbolista está mejor que cuando afrontó el choque con Chacarita.

Medrán pretende un equipo intenso, que presione y ordenado tácticamente. Y es por eso que el Pulga por características no está para cumplir la función de presionar la salida del rival.

LEER MÁS: Colón tiene otra pieza más "en capilla" para visitar a Defensores de Belgrano

En consecuencia, habrá que esperar para saber si Medrán continúa relegando a Rodríguez al banco de relevos, para aprovechar sus virtudes en el complemento, ante rivales más desgastados.

Obviamente que la inclusión de José Barreto le da más movilidad y despliegue físico, como así también juego aéreo. Y al menos por lo que se vio en el partido ante Chacarita, el técnico parece priorizar esos aspectos.

Así las cosas, con el correr de los partidos, habrá que ver si el Pulga encaja en el esquema que elige Medrán, o si tendrá que seguir esperando su chance.

Pulga Medrán Colón
Noticias relacionadas
colon y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuando fue la ultima vez que sucedio?

Colón y la posibilidad de repetir equipo: ¿cuándo fue la última vez que sucedió?

colon tiene otra pieza mas en capilla para visitar a defensores de belgrano

Colón tiene otra pieza más "en capilla" para visitar a Defensores de Belgrano

colon ya tendria tambien dia para recibir a moron por la 32ª fecha

Colón ya tendría también día para recibir a Morón por la 32ª fecha

medran apuesta en colon a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Medrán apuesta en Colón a la experiencia y templanza por encima de la juventud

Lo último

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Último Momento
Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Las estadísticas del mano a mano entre Unión y River en Mendoza por Copa Argentina

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Una figura de Independiente podría ser compañero de Neymar en el Santos de Brasil

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Argentina perdió ajustadamente ante Japón en el Mundial U21 de China

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Ovación
¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

¿El Pulga encaja en el sistema de juego que pregona Medrán?

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Unión, con el sello Madelón: un equipo sólido, intenso y competitivo

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

Colapinto redondeó una muy buena actuación en las prácticas libres en Países Bajos

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

El Torneo Clausura de Primera A se llamará Norberto Serenotti

Policiales
Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Murió una mujer de 82 años y su nieto sigue grave tras un voraz incendio en barrio Santa Marta

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después porque no le pareció importante

Robo en el hospital Protomédico: el encargado denunció tres días después "porque no le pareció importante"

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Violencia extrema y ajuste de cuentas: incendiaron una vivienda en Bº Villa Hipódromo vinculada a un homicidio

Escenario
Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

Bravos Muchachitos! llega por primera vez a HUB con un show electroacústico

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando Amor de mi herida, su tercer disco

La Casa Invita: Camilú llega a Santa Fe presentando "Amor de mi herida", su tercer disco

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná