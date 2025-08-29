Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Unión vuelve a sonreír: Agustín Chávez y Lautaro Vargas fueron convocados en las últimas horas nuevamente a la Selección Argentina Sub 20 que dirige Diego Placente. Un motivo de orgullo para el mundo rojiblanco, que sigue nutriendo a los combinados nacionales.
El plantel nacional comenzará este lunes un nuevo ciclo de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi, que se extenderá hasta el sábado, en la preparación hacia el Mundial de Chile, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre.
Chávez, arquero, y Vargas, lateral derecho –titular indiscutido en la base de Leonardo Madelón–, continúan acumulando experiencia y ratifican el excelente momento de los juveniles. Para Unión, sus convocatorias son un reconocimiento al trabajo de las divisiones inferiores y a la proyección de futbolistas con futuro. En el caso de Vargas, no es un producto surgido de las formativas, pero tiene apenas 19 años y aún no mostró su techo ya afianzado en Primera División.
Los pibes tatengues volverán a vestir la celeste y blanca con la ilusión de seguir creciendo rumbo a la máxima cita juvenil.
Cronograma de trabajos de la Selección Sub 20, con pibes de Unión
Lunes 1 de septiembre
15.30 Entrenamiento
Martes 2 de septiembre
16.00 Entrenamiento
Miércoles 3 de septiembre
16.00 Entrenamiento
Jueves 4 de septiembre
16.00 Entrenamiento
Viernes 5 de septiembre
16.00 Entrenamiento
Sábado 6 de septiembre
11.00 Ensayo de fútbol
Mundial Sub 20
Grupo A
Chile
Nueva Zelanda
Japón
Egipto
Grupo B
República de Corea
Ucrania
Paraguay
Panamá
Grupo C
Brasil
México
Marruecos
España
Grupo D
Italia
Australia
Cuba
Argentina
Grupo E
Estados Unidos
Nueva Caledonia
Francia
Sudáfrica
Grupo F
Colombia
Arabia Saudí
Noruega
Nigeria