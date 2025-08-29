Uno Santa Fe | Unión | Unión

Lo celebra Unión: Vargas y Chávez, otra vez convocados a la Selección Sub 20

Agustín Chávez y Lautaro Vargas, fueron nuevamente convocados a la Selección Argentina Sub 20 con miras al Mundial de Chile. Orgullo en Unión

29 de agosto 2025 · 16:44hs
Unión vuelve a sonreír: Agustín Chávez y Lautaro Vargas fueron convocados en las últimas horas nuevamente a la Selección Argentina Sub 20 que dirige Diego Placente. Un motivo de orgullo para el mundo rojiblanco, que sigue nutriendo a los combinados nacionales.

El plantel nacional comenzará este lunes un nuevo ciclo de entrenamientos en el predio Lionel Andrés Messi, que se extenderá hasta el sábado, en la preparación hacia el Mundial de Chile, que se jugará del 27 de septiembre al 19 de octubre.

Chávez, arquero, y Vargas, lateral derecho –titular indiscutido en la base de Leonardo Madelón–, continúan acumulando experiencia y ratifican el excelente momento de los juveniles. Para Unión, sus convocatorias son un reconocimiento al trabajo de las divisiones inferiores y a la proyección de futbolistas con futuro. En el caso de Vargas, no es un producto surgido de las formativas, pero tiene apenas 19 años y aún no mostró su techo ya afianzado en Primera División.

image
Los pibes tatengues volverán a vestir la celeste y blanca con la ilusión de seguir creciendo rumbo a la máxima cita juvenil.

Cronograma de trabajos de la Selección Sub 20, con pibes de Unión

Lunes 1 de septiembre

15.30 Entrenamiento

Martes 2 de septiembre

16.00 Entrenamiento

Miércoles 3 de septiembre

16.00 Entrenamiento

Jueves 4 de septiembre

16.00 Entrenamiento

Viernes 5 de septiembre

16.00 Entrenamiento

Sábado 6 de septiembre

11.00 Ensayo de fútbol

Mundial Sub 20

Grupo A

Chile

Nueva Zelanda

Japón

Egipto

Grupo B

República de Corea

Ucrania

Paraguay

Panamá

Grupo C

Brasil

México

Marruecos

España

Grupo D

Italia

Australia

Cuba

Argentina

Grupo E

Estados Unidos

Nueva Caledonia

Francia

Sudáfrica

Grupo F

Colombia

Arabia Saudí

Noruega

Nigeria

