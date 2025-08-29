Los números de Madelón en Unión: buena imagen, pero resultados que aún no alcanzan

Unión se fue con la cabeza en alto de la Copa Argentina. Leo Madelón le cambió la cara al equipo, pero los números todavía no cierran.

El regreso de Leonardo Madelón le devolvió a Unión un estilo competitivo y reconocible, ese sello que lo caracteriza: intensidad, orden y un equipo que nunca se resigna. El cambio de imagen es innegable, y los hinchas lo perciben. Sin embargo, los números todavía muestran un panorama que no termina de ser del todo positivo, más allá de haber enfrentado a rivales de jerarquía y de haber cortado una racha negativa como visitante.

El entrenador tomó al plantel con la chance de avanzar en la Copa Sudamericana , aunque las derrotas en el 15 de Abril frente a Palestino y Mushuc Runa terminaron por dejarlo sin posibilidades, pese al empate en Brasil contra Cruzeiro , donde ambos equipos ya llegaban eliminados.

En la Copa Argentina, el camino también tuvo sus contrastes. Unión había debutado con Kily González en el banco, con un triunfo 3-1 ante Colegiales. Ya bajo la conducción de Madelón, el Tatengue igualó sin goles con Rosario Central en San Nicolás y avanzó en los penales, aunque este jueves volvió a empatar 0-0 frente a River y terminó eliminado en la misma vía desde los doce pasos.

En el Apertura dirigió el último partido en el 1-1 ante Belgrano en Santa Fe. Clausura de la Liga Profesional, Unión tuvo un arranque alentador y consiguió puntos importantes, entre ellos el resonante triunfo como visitante frente a Instituto, que significó romper una racha nefasta de casi un año sin festejos fuera de casa. Además, sumó un valioso 1-1 contra Boca en la Bombonera, otra muestra de carácter del equipo.

La radiografía de Leo Madelón en su cuarto ciclo

Más allá de esos logros puntuales, las estadísticas dejan en evidencia que los resultados todavía no acompañan en la medida que el rendimiento sugiere. Desde su vuelta, Madelón lleva 12 partidos dirigidos, con un saldo de:

2 victorias : ante Estudiantes e Instituto.

5 empates : frente a Belgrano, Cruzeiro, Boca, Tigre y Huracán.

3 derrotas : contra Palestino, Mushuc Runa y Argentinos Juniors.

1 clasificación en Copa Argentina : ante Rosario Central.

1 eliminación en Copa Argentina: ante River.

Con el equipo ya fuera de las competencias internacionales y de la Copa Argentina, la gran prioridad para Madelón pasa por el Clausura, donde Unión necesita seguir sumando para garantizar la permanencia y proyectar un cierre de año con menos sobresaltos.