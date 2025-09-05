Uno Santa Fe | Ovación | Clásico

Unión festejó ante Colón en el Clásico Santafesino de Futsal

En Monte Vera y por la 5º fecha del Clausura del futsal de la Liga Santafesina, Unión le ganó a Colón y se llevó una nueva edición del Clásico Santafesino.

Ovación

Por Ovación

5 de septiembre 2025 · 07:35hs
Unión festejó ante Colón en el Clásico Santafesino de Futsal

Este jueves en cancha de Gimnasia y Esgrima de Monte Vera el Unión de Julián Barisone supo ser paciente cuando fue perdiendo y fue letal cuando el Colón de Romitti ya no estaba encontrando los caminos para hacerle daño.

Tres veces lo fue ganando la escuadra del barrio Centenario y tres veces logró igualar el scorer el elenco de la avenida López y Planes. Todo eso había ocurrido en la primera etapa, cuando las piernas estaban con energías nuevas.

La segunda etapa empezó pareja, con los rojiblancos y los rojinegros intentando lastimar, dejando todo supeditado a errores defensivos: El capitán del Negro quiso despejar, Cortese presionó y el rebote le quedó a Parola con el arco solo y a su merced.

Al ratito nomás, cuando Unión había logrado pasar al frente por primera vez en el partido, Barrera quiso salir con la personal sobre la banda derecha, Augusto Cortese atoró nuevamente esa salida, recuperó la naranja y cuando encaró a Pintos sacó un balinazo al caño izquierdo del golero Sabalero y puso todo 5 a 3, lo que después serían cifras definitivas.

Una nueva edición del Clásico de Santa Fe quedó para Unión, recordando que la última, la del Apertura, también había sido triunfo Tatengue, pero en el estadio Roque Otrino.

Otros resultados

El miércoles se ya se habían jugado dos encuentros de esta quinta fecha del campeonato de Futsal de la Casa Madre: Regatas y el Polideportivo por un lado habían igualado 3 a 3 mientras que el último campeón Universidad cayó por 5 a 1 ante Villa Dora, justamente el rival de aquella noche de la consagración.

Se cierra este viernes

La fecha culminará con 3 juegos, donde cabe mencionar que Sanjustino quedó libre: STV se verá las caras contra Semillero, Dos Banderas se enfrentará a Colón de San Justo y en la localidad de Gobernador Crespo, el Deportivo Unión será anfitrión de Náutico El Quillá.

Clásico Unión Colón
Noticias relacionadas
En la Casa de la Cultura de San Justo se brindaron detalles de la gran final del Apertura liguista.

El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

formula 1: dominio de ferrari en la fp1 en monza, que no tuvo a colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

los pumas, con equipo confirmado para enfrentar a australia en el rugby championship

Los Pumas, con equipo confirmado para enfrentar a Australia en el Rugby Championship

crai recibe a ger y santa fe rc tendra descanso en una fecha clave del regional del litoral

CRAI recibe a GER y Santa Fe RC tendrá descanso en una fecha clave del Regional del Litoral

Lo último

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Último Momento
Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Colón: reunión clave entre dirigentes y la primera minoría para definir temas institucionales y deportivos

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Medrán define a los 11 para recibir a Estudiantes (RC) en un partido clave por la permanencia

Medrán define a los 11 para recibir a Estudiantes (RC) en un partido clave por la permanencia

Fuerte explosión en el parque industrial de Sauce Viejo: no hubo heridos pero una línea de producción quedó paralizada

Fuerte explosión en el parque industrial de Sauce Viejo: no hubo heridos pero una línea de producción quedó paralizada

Ovación
Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Argentina cerrará las Eliminatorias frente a Ecuador sin Messi

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Colón sigue de cerca el inicio de la fecha: juegan sus tres rivales en la lucha por la permanencia

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Fórmula 1: dominio de Ferrari en la FP1 en Monza, que no tuvo a Colapinto

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

Franco Colapinto: horario y cómo ver las prácticas del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1

CRAI recibe a GER y Santa Fe RC tendrá descanso en una fecha clave del Regional del Litoral

CRAI recibe a GER y Santa Fe RC tendrá descanso en una fecha clave del Regional del Litoral

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional