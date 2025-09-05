Unión festejó ante Colón en el Clásico Santafesino de Futsal

En Monte Vera y por la 5º fecha del Clausura del futsal de la Liga Santafesina, Unión le ganó a Colón y se llevó una nueva edición del Clásico Santafesino.

Este jueves en cancha de Gimnasia y Esgrima de Monte Vera el Unión de Julián Barisone supo ser paciente cuando fue perdiendo y fue letal cuando el Colón de Romitti ya no estaba encontrando los caminos para hacerle daño.

Tres veces lo fue ganando la escuadra del barrio Centenario y tres veces logró igualar el scorer el elenco de la avenida López y Planes. Todo eso había ocurrido en la primera etapa, cuando las piernas estaban con energías nuevas.

La segunda etapa empezó pareja, con los rojiblancos y los rojinegros intentando lastimar, dejando todo supeditado a errores defensivos: El capitán del Negro quiso despejar, Cortese presionó y el rebote le quedó a Parola con el arco solo y a su merced.

Al ratito nomás, cuando Unión había logrado pasar al frente por primera vez en el partido, Barrera quiso salir con la personal sobre la banda derecha, Augusto Cortese atoró nuevamente esa salida, recuperó la naranja y cuando encaró a Pintos sacó un balinazo al caño izquierdo del golero Sabalero y puso todo 5 a 3, lo que después serían cifras definitivas.

Una nueva edición del Clásico de Santa Fe quedó para Unión, recordando que la última, la del Apertura, también había sido triunfo Tatengue, pero en el estadio Roque Otrino.

Otros resultados

El miércoles se ya se habían jugado dos encuentros de esta quinta fecha del campeonato de Futsal de la Casa Madre: Regatas y el Polideportivo por un lado habían igualado 3 a 3 mientras que el último campeón Universidad cayó por 5 a 1 ante Villa Dora, justamente el rival de aquella noche de la consagración.

Se cierra este viernes

La fecha culminará con 3 juegos, donde cabe mencionar que Sanjustino quedó libre: STV se verá las caras contra Semillero, Dos Banderas se enfrentará a Colón de San Justo y en la localidad de Gobernador Crespo, el Deportivo Unión será anfitrión de Náutico El Quillá.