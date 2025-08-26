El Clásico de San Justo acapara la atención de la final liguista

La autoridades de la Liga Santafesina de Fútbol brindaron detalles de la gran final del Apertura Marcos Méndez a jugarse en cancha de Sanjustino este miércoles 27 a las 20.

En el salón Polivalente de la Casa de la Cultura de la ciudad de San Justo se realizó una conferencia de prensa en la que se brindaron detalles del juego decisivo del Apertura Marcos Méndez de la Primera División liguista. El Clásico del Portón del Norte entre Sanjustino y Colón de San Justo va a disputarse en el estadio Coloso del Oeste, la cancha del Matador. El cotejo se producirá este miércoles 27 a las 20.

La reunión con la prensa estuvo integrada por los dirigentes Leandro Birollo, Fabricio Galateo y Luis López por la Liga Santafesina de Fútbol; Diego Palmier, secretario de gobierno de la Municipalidad de San Justo; Mariana Soracco, presidente de Sanjustino y Aníbal Bieler, máxima autoridad de Colón de San Justo. Se confirmó que el árbitro principal será Carlos Córdoba, los asistentes Joaquín Urbani y Juan Bonnin, el cuarto árbitro será Maximiliano Manduca y el quinto Ignacio Castellano.

Detalles importantes del Clásico de San Justo

Un dato importante es que en la jornada del partido no habrá boleterías abiertas, y que para ingresar a la zona de la cancha, habrá que adquirirlas con anterioridad, y mostrarlas en la requisa que hará el personal policial puesto que no se podrá acceder a dicha zona sin el correspondiente ticket físico. Como se anticipó habrá un dispositivo de unos 80 efectivos dispuestos por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial.

San Justo.jpg En el salón Polivalente de la Casa de la Cultura fue mostrada la Copa que quedará en manos del ganador del desempate.

Las entradas estarán llegando este miércoles 27 a las 13 y allí se le entregará a los clubes. El horario de venta es de 13 a 19, exclusivamente, aunque todavía no se confirmaron los lugares. Es decir que no se van a vender entradas minutos antes del partido para evitar que se produzca algún inconveniente. "La persona que no tenga la entrada, no la van a dejar pasar. Habrá un control policial muy estricto" aseguraron desde la organización.

La gran final del Apertura Marcos Méndez en barrio Mataderos

"Creemos importante esta conferencia para brindarles detalles del clásico. Todo lo que queremos para que esto sea una fiesta, si bien los dos actores principales son Sanjustino y Colón de San Justo, va a venir mucha gente de Santa Fe, por lo que vamos a estar dando algunas entradas de protocolo para que puedan estar presentes porque es una fiesta de toda la Liga Santafesina" comenzó señalando Leandro Birollo.

El presidente de la Liga Santafesina afirmó que "vamos a trabajar esto dos días que nos quedan para que resulte toda una fiesta. Quiero agradecerles a todos, invitarlos a todos los hinchas a que vengan a pasar un momento agradable. Obviamente que vamos a tener un ganador y un perdedor, pero lo que tenemos que hacer, entre todos, es que sea una fiesta. Ese es el objetivo en común que tenemos que tener todos, y todos debemos colaborar para ello".

El tesorero de la casa madre del fútbol liguista, Fabricio Galateo, indicó que "desde la conducción de la Liga apuntamos a que todos estos tipo de eventos sean una verdadera fiesta. Por eso tenemos que invitar al pueblo de San Justo, a que se viva una fiesta y para eso tenemos que tomar una serie de recaudos. La capacidad limitada de simpatizantes de la parcialidad de Colón que es de 600 personas. También el tema de pirotecnia, cero ruido, por lo que el humo lo vamos a coordinar desde la organización, así que está prohibido el ingreso de todo tipo de artefacto explosivo".

Birollo.jpg El presidente de la Liga Santafesina, Leandro Birollo, junto a autoridades de los clubes y del gobierno local en San Justo. gentileza Radio Estilo San Justo

Diego Palmier, secretario de gobierno de la Municipalidad de San Justo indicó que "La verdad es que vuelvo a agradecer al presidente Birollo para que la final se juegue el partido en nuestra ciudad. En el día de ayer mantuvimos una reunión con las autoridades de las fuerzas de seguridad, para poder llevar adelante este evento de la mejor manera. Vamos a contar con más de 80 efectivos para tener todo controlado. Esperemos que sea la fiesta de la ciudad, y quiero felicitar a los dos clubes por haber llegado a la final".

Mariana Soracco, presidenta de Sanjustino, resaltó que "estamos muy orgullosos que los dos equipos de San Justo hayan llegado a la final. Es un esfuerzo muy grande que hacen las dos instituciones para poder participar de todo lo que sea cualquier tipo de deporte, no solamente fútbol, ya que hay que viajar permanentemente todos los fines de semana. Invitamos a toda la gente de nuestra parcialidad a participar, esperemos que vayan a alentar y sea una fiesta".

En el caso del presidente de Colón de San Justo, Aníbal Bieler, expresó que "estamos muy contentos de que el clásico se pueda jugar en San Justo. Es muy importante que la final se juegue acá, por más que hayamos tenido que ir a un sorteo. Se valora el laburo que hacen los clubes para afrontar las competencias deportivas. La cantidad de público es la que se puede, y es la misma que si hubiese salido sorteado que se juegue en nuestra cancha. Solamente tenemos que disfrutar de la fiesta, y que esté todo en paz". El secretario de la Liga, Luis López, confirmó que "se viene la implementación de tecnología para ayudar al tribunal de disciplina a poder actuar correctamente. Para mañana vamos a implementar una camarita Go Pro, como prueba para los próximos torneos".