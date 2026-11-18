Ignacio Malcorra tiene contrato con Unión hasta junio de 2027, pero existe una cláusula que podrá ejecutarse el próximo 31 de diciembre.

El segundo ciclo de Ignacio Malcorra en Unión podría tener un final anticipado. El mediocampista regresó a Santa Fe con la expectativa de convertirse en una pieza importante del equipo de Leonardo Madelón, pero su participación fue perdiendo protagonismo hasta quedar relegado en la consideración del entrenador.

Aunque tiene contrato vigente hasta el 30 de junio de 2027, existe una cláusula de salida que podrá ejecutarse el próximo 31 de diciembre, tanto por decisión del club como del propio futbolista. Una alternativa contractual que cobra relevancia en medio de las primeras señales de un posible cambio de rumbo para el jugador.

Malcorra volvió al Tatengue con la intención de tener continuidad, sumar muchos minutos y recuperar el protagonismo que había conseguido en otros momentos de su carrera. Sin embargo, el desarrollo de la temporada estuvo lejos de las expectativas. No logró consolidarse, perdió terreno en la competencia interna y terminó con una participación muy limitada.

Prensa Unión

En el Torneo Clausura disputó 13 partidos, convirtió un gol y entregó una asistencia, con un total de 752 minutos en cancha. Números que reflejan una participación discreta para un futbolista que había llegado con aspiraciones de convertirse en uno de los referentes futbolísticos del equipo.

Un problema de características y de funcionamiento en Unión

Más allá de las cuestiones individuales, también aparece un interrogante relacionado con su ubicación dentro del esquema. Por sus características, Malcorra no terminó de encontrar un lugar en la estructura futbolística de Madelón. Fue utilizado por derecha y por izquierda, pero no consiguió continuidad en una posición central, como volante interno o enlace, donde supo mostrar su mejor versión.

En Rosario Central había encontrado un contexto mucho más favorable para desplegar sus condiciones, con un rol importante en la generación ofensiva y sociedades con futbolistas como Jámilton Campaz, Ángel Di María y Enzo Copetti. En Unión, en cambio, no logró trasladar ese protagonismo.

Su presente también guarda similitudes con lo que había sucedido durante la primera parte del año en Independiente, donde tampoco consiguió afirmarse ni tener la continuidad que pretendía. De esta manera, las dos etapas de 2026 estuvieron marcadas por un rendimiento por debajo de las expectativas.

El exterior aparece como una posibilidad de Malcorra para salir de Unión

En este escenario, Malcorra tendría algunos sondeos desde el exterior y analiza las alternativas que podrían presentarse en el próximo mercado de pases. Su intención es encontrar un equipo donde pueda recuperar continuidad y sentirse nuevamente importante desde lo futbolístico.

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El mediocampista entiende que en su regreso a Unión no encontró el espacio, el respaldo y el contexto que imaginaba cuando aceptó el desafío de volver al club. Por eso, la posibilidad de activar la cláusula de salida aparece como una alternativa concreta.

En Unión, mientras tanto, deberán evaluar qué decisión tomar respecto de un futbolista que llegó para ser una referencia, pero que terminó perdiendo protagonismo. El 31 de diciembre aparece como una fecha determinante para definir el futuro de Malcorra y saber si su segundo ciclo en el Tatengue tendrá un capítulo más o llegará a su fin antes del vencimiento de su contrato.