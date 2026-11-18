En la reunión de CD de Unión se analizaron distintos aspectos vinculados al fútbol profesional, entre ellos los refuerzos solicitados por Leo Madelón.

La Comisión Directiva de Unión mantuvo una reunión en la que uno de los principales ejes de análisis pasó por la actualidad futbolística y la planificación del plantel de cara a la próxima temporada.

Si bien la continuidad de Leonardo Madelón nunca estuvo en discusión, ya que cuenta con el respaldo del presidente Luis Spahn y de la Subcomisión de Fútbol, se abordaron diferentes cuestiones relacionadas con el proyecto deportivo.

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Uno de los temas centrales fue el mercado de pases. Tal como se venía informando, Madelón ya elevó una nómina con cinco futbolistas considerados prioritarios para reforzar al equipo. Las necesidades están identificadas: un arquero, un marcador central zurdo, un lateral izquierdo y dos volantes (por las bandas), aunque no se descarta que finalmente sean tres las incorporaciones para ese sector.

Pero el trabajo del cuerpo técnico no se limitó a señalar los nombres que pretende. También presentó una lista alternativa para cada uno de esos puestos, con el objetivo de contar con otras opciones en caso de que las primeras gestiones no prosperen. De esta manera, Unión tiene definido un primer mapa de necesidades y diferentes caminos para avanzar en las negociaciones.

La pretemporada, otro de los puntos de análisis en Unión

Durante el encuentro también se abordó la planificación de la pretemporada, un aspecto importante para comenzar a darle forma al próximo ciclo futbolístico. La intención es avanzar en la organización de los trabajos y en las condiciones necesarias para que Madelón pueda contar con el plantel en tiempo y forma.

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Además, la reunión incluyó otros asuntos vinculados al funcionamiento del fútbol profesional, junto con cuestiones económicas e institucionales de la entidad.

Por lo pronto, el respaldo dirigencial hacia Madelón se mantiene firme y el entrenador ya comenzó a marcar el rumbo en materia de incorporaciones. Ahora, el desafío de Unión será transformar esas prioridades en negociaciones concretas para darle forma al plantel que pretende el cuerpo técnico.